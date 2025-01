Bronisław Komorowski będzie we wtorek gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. Z byłym prezydentem RP porozmawiamy m.in. o inauguracji Donalda Trumpa; zapytamy o szanse i zagrożenia dla Polski. W rozmowie nie zabraknie również kampanii prezydenckiej w Polsce. Naszego gościa zapytamy o wiarygodność prawicowego zwrotu Rafała Trzaskowskiego.

Bronisława Komorowskiego zapytamy o to, czy Ameryka porzuci rolę lidera wolnego świata. Porozmawiamy, co w czasach Donalda Trumpa mogłoby połączyć Zachód.

W kontekście polskiej polityki zapytamy byłego prezydenta RP o to, czy Donald Tusk igra z ogniem brakiem spełnienia obietnic wyborczych oraz wolnym rozliczaniem polityków PiS. Czy kiepskie notowania rządu zatopią szanse Rafała Trzaskowskiego na Pałac Prezydencki?

