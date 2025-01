"Dla mnie to, co robi PKW, to jest spychologia. Co 5 minut wydaje opinię, która jest sprzeczna z poprzednią, dodając do tego chaosu coraz więcej chaosu" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, odnosząc się do zamieszania wokół pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości. "Jesteśmy w sytuacji bezprecedensowego chaosu prawnego. To nie jest sytuacja, którą da się łatwo rozwiązać" - dodała. Podkreśliła, że jej zdaniem minister finansów Andrzej Domański nie powinien wypłacać środków dla partii Jarosława Kaczyńskiego.