Minister finansów Andrzej Domański powinien wypłacić pieniądze PiS-owi - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Sławomir Mentzen. "Każdy urzędnik powinien działać w granicach i na podstawie prawa" - skomentował współprzewodniczący Konfederacji. Także tej kwestii dotyczyło pytanie od słuchacza, które gość Tomasza Terlikowskiego wylosował w programie. "Pieniądze z subwencji dla PiS-u czy na cele charytatywne?" - chciał wiedzieć pan Tadeusz z Krapkowic. "Na podstawie prawa pieniądze powinny być dla PiS-u" - stwierdził Mentzen.

Wideo youtube

Słuchacz pyta: Pieniądze z subwencji dla PiS-u czy na cele charytatywne?

Sławomir Mentzen nie ma żadnych wątpliwości. Jego zdaniem pieniądze z subwencji powinny zostać wypłacone PiS-owi przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Jak podkreślał gość Porannej rozmowy w RMF FM, takie są konsekwencje decyzji Sądu Najwyższego. A co, jeśli minister się na to nie zdecyduje? Jeżeli ktoś nie dopełnia swoich obowiązków, to powinien trafić do sądu - stwierdził Mentzen.

Także tej kwestii dotyczyło pytanie od słuchacza, które w trakcie programu wylosował współprzewodniczący Konfederacji. "Pieniądze z subwencji dla PiS-u czy na cele charytatywne?" - pytał pan Tadeusz z Krapkowic. Na podstawie prawa pieniądze powinny być dla PiS-u. Oczywiście uważam, że PiS nie powinien otrzymać subwencji, bo uważam, że finansował swoją kampanię wyborczą, korzystając ze środków publicznych, ale to nie ja mam tu decydować, tylko Sąd Najwyższy. Sąd przyznał, więc się niestety należy. Na tym polega państwo prawa, że to nie politycy powinni decydować w takiej sprawie, tylko sąd - skomentował Mentzen.

Reset konstytucyjny? "Wg mnie propozycja powinna zostać poparta przez Trzecią Drogę"

Tomasz Terlikowski dopytywał też swojego gościa o jego propozycję resetu konstytucyjnego. Mentzen stwierdził, że liczy na poparcie wszystkich polityków, którym na sercu leży dobro Rzeczpospolitej Polskiej. W interesie Polski jest to, żebyśmy wiedzieli, czy Trybunał (Konstytucyjny - przyp. red.) jest Trybunałem. Teraz pytanie, komu rzeczywiście leży na sercu dobro RP. Według mnie propozycja resetu powinna być poparta przez całą Trzecią Drogę - ocenił. Sam przyznał jednak, że dotąd nie rozmawiał z Trzecią Drogą na ten temat. Natomiast uważam, że powinni to poprzeć, ponieważ w tym momencie niestety żyrują wszystkie przestępcze działania Donalda Tuska - ocenił.

Warto rozmawiać. Liczę na to, że ta idea będzie się rozprzestrzeniać. Byłem na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą i on wypowiadał się ciepło nt. pomysłu resetu konstytucyjnego - dodał.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

To właśnie Wy, słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl jesteście dla nas najważniejsi.

Dlatego od tego tygodnia będziecie mieli swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Zachęcamy Was do przesyłania pytań, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom w Waszym imieniu.

Pytania wystarczy przesłać na wskazany poniżej adres lub wpisując je w formatce. Zapraszamy!

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją, klikając pod tym adresem: >>>TUTAJ<<< . Możecie też wysłać maila na adres: fakty@rmf.fm

Tomasz Terlikowski gospodarzem Porannej rozmowy w RMF FM

Wraz z 2025 rokiem nowym gospodarzem Porannej rozmowy w RMF FM jest Tomasz Terlikowski.

Wtorkowa rozmowa naszego dziennikarza z Szymonem Hołownią była pierwszą z pięciu rozmów z kandydatami na prezydenta RP.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, na Interia.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM

Tomasz Terlikowski związany jest z radiem RMF FM od 2021 roku. To dziennikarz, publicysta, felietonista i autor wielu książek. Do naszego zespołu dołączył jako gospodarz jednego z wydań Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Po roku został także prowadzącym codzienne pasmo w internetowym Radiu RMF24, gdzie od września 2024 r. był także gospodarzem Rozmowy o 7:00.

Przed nami gorący czas kampanii prezydenckiej. To oznacza, że wśród gości Tomasza Terlikowskiego dominować będą ludzie znani ze świata polityki, niezależnie od tego, z jakiego obozu pochodzą. Co ciekawe, w Porannej rozmowie w RMF FM padną pytania niekoniecznie dotyczące "twardej polityki".

Tomasz Terlikowski będzie zapraszał też ekspertów, którzy swoim komentarzem do aktualnej sytuacji w kraju i na świecie rozjaśnią słuchaczom RMF FM i RMF24 trudne zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii, gospodarki czy polityki zagranicznej.