Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, zgodnie z zapowiedzią, ogłosił dziś daty tegorocznych wyborów prezydenckich w Polsce. Pierwsza tura odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura dwa tygodnie później - 1 czerwca. Formalnie wybory zostaną zarządzone za tydzień i dopiero wtedy ruszy kampania wyborcza.

Wybory w Polsce / Tomasz Gzell / PAP

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wcześniej spotkał się z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestrem Marciniakiem, by - jak powiedział - uzgodnić "techniczne szczegóły".

We wtorek w Porannej rozmowie w RMF FM lider Polski 2050 zapewnił, że nie bierze pod uwagę 4 maja, "bo nikt nie będzie robił wyborów w majówkę, to by było absurdalne i w poprzek demokracji". Zaznaczył także, że chce jeszcze o dacie wyborów porozmawiać z przewodniczącym PKW.

Kiedy start kampanii wyborczej?

Marszałek Sejmu formalnie zarządzi wybory 15 stycznia.

Termin ten związany jest z przepisem konstytucji mówiącym, że wybory nie mogą być przeprowadzone w ciągu 90 dni po zakończeniu stanu nadzwyczajnego, a wprowadzony przez rząd w związku z wrześniową powodzią stan klęski żywiołowej został zniesiony 16 października 2024 r., zatem okres 90 dni mija 14 stycznia 2025 r.

Dopiero po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw postanowienia marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów formalnie ruszy kampania wyborcza.

Marszałek Sejmu zapewnił, że postara się, aby postanowienie jak najszybciej znalazło się w Dzienniku Ustaw.

Kandydaci w wyborach prezydenckich 2025

Start w wyborach prezydenckich zapowiedzieli: prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski; prezes IPN Karol Nawrocki, który jest popierany przez PiS; lider Polski 2050 Szymon Hołownia; wicemarszałkini Senatu, kandydatka Lewicy Magdalena Biejat; poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji; poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie oraz Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców.