Znamy już datę pierwszej tury wyborów prezydenckich. Zgodnie z zapowiedzią marszałka Sejmu Szymona Hołowni, odbędzie się ona 18 maja. Do tej pory start w wyborach zapowiedziało siedmiu kandydatów. Przyjrzyjmy się ich sylwetkom.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ogłoszona przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię w środę data pierwszej tury wyborów prezydenckich to 18 maja . Ewentualna druga tura odbędzie się dwa tygodnie później, 1 czerwca.

Formalnie wybory zostaną zarządzone za tydzień, 15 stycznia, i dopiero wtedy, po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw postanowienia marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów, legalnie ruszy kampania wyborcza, związana m.in. z oficjalną rejestracją kandydatów.

W celu zgłoszenia kandydata na prezydenta, konieczne będzie utworzenie komitetu wyborczego. Wybory prezydenckie różnią się od innych tym, że komitety wyborcze mogą być tworzone wyłącznie przez wyborców, a nie przez partie polityczne czy ich koalicje; wszystkie komitety powołuje się tak samo i wszystkie podlegają takim samym zasadom dotyczącym finansowania kampanii.

O rejestracji komitetu wyborczego, a następnie kandydata na prezydenta decyduje Państwowa Komisja Wyborcza. Do rejestracji kandydata konieczne jest zebranie minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla niego. W przypadku odmowy rejestracji, komitet ma dwa dni na złożenie skargi do Sądu Najwyższego, a sąd ma kolejne dwa dni na jej rozpatrzenie. Od orzeczenia SN nie przysługuje odwołanie.

Zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej dokonuje osobiście pełnomocnik wyborczy najpóźniej do godz. 16 w 44. dniu przed dniem wyborów.

Prezydent jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Prezydentem może zostać polski obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat.

Przyjrzyjmy się sylwetkom kandydatów, którzy do tej pory zgłosili chęć walki o stanowisko głowy państwa.

Magdalena Biejat (Lewica)

Magdalena Biejat to warszawianka, z wykształcenia socjolog. Pracowała jako tłumacz literatury hiszpańskojęzycznej. W 2022 r. została współprzewodniczącą Lewicy Razem. Bezskutecznie starała się o fotel prezydenta stolicy.

Jest wicemarszałkiem Senatu.

Związana z organizacjami pozarządowymi, m.in.: Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

W trakcie pobytu w Hiszpanii pracowała m.in. jako wolontariusz z osobami bezdomnymi.

Kandydatka Lewicy na urząd Prezydenta RP / Maciej Zieliński / PAP

Szymon Hołownia (Polska 2050)

Obecny marszałek Sejmu Szymon Hołownia to były dziennikarz pochodzący z Białegostoku. Przez lata współprowadził program "Mam talent!". Zdobył dwie nagrody Grand Press. Pierwszy raz w ławach poselskich zasiadł w 2023 r. Jest przewodniczącym partii Polska 2050.

Kandydat na prezydenta studiował psychologię, której nie ukończył. Może pochwalić się wykształceniem średnim. Zanim stał się rozpoznawalny w mediach, dwukrotnie przebywał w nowicjacie zakonu dominikanów. Jest żonaty - jego partnerka Urszula Brzezińska-Hołownia jest pilotem wojskowym.

Ślub wzięli w 2019 roku, wychowują razem dwie córki. Hołownia jest autorem wielu książek, głównie o tematyce religijnej.

Kandydat Polski 2050 na urząd Prezydenta RP / Maciej Zieliński / PAP

Marek Jakubiak (Wolni Republikanie)

Marek Jakubiak / Szymon Pulcyn / PAP

Marek Jakubiak urodził się w 1959 r. w Warszawie. Ma wykształcenie średnie. W 1980 r. ukończył Szkołę Chorążych, jest technikiem, specjalistą ds. eksploatacji samolotów. W 1987 r. zaliczył także policealne studium zawodowe, gdzie kształcił się w kierunku organizacji pracy kulturalno-oświatowej.

Polityk jest także przedsiębiorcą, działającym w branży browarniczej.

Zasiadał w Sejmie w latach 2015-2019. Kandydował wówczas w okręgu płockim, z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego Kukiz’15. Uzyskał mandat również w 2023 r., gdy kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości, w okręgu warszawskim.

Starał się o urząd Prezydenta RP w 2020 r. Uzyskał wówczas ósmy wynik, z poparciem 33 652 wyborców.

Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS)

Karol Nawrocki jest dziś szefem IPN. Pochodzi z Gdańska. W tym mieście ukończył studia historyczne. Stał na czele Muzeum II Wojny Światowej. Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i publicystycznych z zakresu najnowszej historii Polski.

W 2024 r. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło go "kandydatem obywatelskim" na urząd prezydenta, popieranym przez PiS. W tym samym roku Rosja wpisała go na listę osób poszukiwanych za usuwanie pomników Armii Czerwonej na terenie Polski.

Kandydat na Prezydenta RP popierany przez Prawo i Sprawiedliwość / Maciej Zieliński / PAP

Sławomir Mentzen (Konfederacja)

Sławomir Mentzen to ekonomista i prawnik. Był członkiem Unii Polityki Realnej. W 2023 r. został wybrany na współprzewodniczącego Konfederacji. Zdobył mandat poselski, otrzymując ponad 100 tys. głosów w okręgu warszawskim.

Polityk ma także wykształcenie ścisłe. W 2012 r. obronił licencjat z fizyki. Zasłynął m.in. chętnym wykorzystywaniem mediów społecznościowych (np. TikToka) do komunikacji z wyborcami. Z żoną Agnieszką mają trójkę dzieci.

Kandydat Konfederacji na urząd Prezydenta RP / Maciej Zieliński / PAP

Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska)

Warszawiak i prezydent stolicy od 2018 r. Jest doktorem nauk humanistycznych. Pracował m.in. jako nauczyciel języka angielskiego. Był ministrem administracji i cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska. W 2020 r. przegrał II turę wyborów prezydenckich, pokonany przez Andrzeja Dudę.

Trzaskowski wychował się w rodzinie artystycznej. Jego nieżyjący już ojciec Andrzej Trzaskowski był wybitnym jazzmanem, pianistą, kompozytorem, autorem muzyki filmowej. Przyrodnim bratem Trzaskowskiego jest Piotr Ferster, wieloletni dyrektor krakowskiego kabaretu "Piwnica pod Baranami".

Był europarlamentarzystą.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na urząd Prezydenta RP / Maciej Zieliński / PAP

Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy)

Marek Woch / Leszek Szymański / PAP

Marek Woch jest prawnikiem, a także prezesem Ogólnopolskiej Federacji "Bezpartyjni i Samorządowcy". Mieszka w Kąkolewnicy (woj. lubelskie).

Bezskutecznie kandydował w wyborach samorządowych w 2023 r. i wyborach do parlamentu europejskiego w 2024 r.

Zgodnie z notą biograficzną udostępnioną na stronie kandydata, Woch jest doktorem nauk prawnych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, prawie z zakresu ochrony zdrowia oraz filozofii prawa.

Woch jest także absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej, którą ukończył z tytułem montera wewnętrznych instalacji budowlanych.

Skończył kurs instruktora nauki jazdy. Jest szachistą.

Będą inni kandydaci?

We wtorek informowaliśmy, że dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski dowiedział się nieoficjalnie, że Partia Razem zamierza wystawić jako kandydata do wyściu o prezydenturę Adriana Zandberga. Formalną decyzję członkowie Partii Razem podejmą w piątkowy wieczór. Dzień później odbędzie się oficjalna prezentacja kandydata.

Adrian Zandberg urodził się w 1979 r. w Aalborg, w Danii.

W 2002 r. uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale historycznym. W 2007 r. uzyskał doktora nauk humanistycznych. Z zawodu jest programistą. Był członkiem Unii Pracy, współtworzył Partię Razem. W przeszłości współorganizował protesty przeciwko likwidacji bezpłatnych studiów i wysyłaniu polskich wojsk na wojnę w Iraku.

Bezskutecznie kandydował do Sejmu w wyborach w 2015 r. Nie uzyskał także mandatu do parlamentu europejskiego w wyborach w 2019 r. Również w 2019 r. udało mu się dostać do Sejmu IX kadencji, kandydując z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2023 r. ponownie uzyskał mandat posła, jako kandydat Nowej Lewicy.