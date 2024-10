Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Beata Szydło, była premier, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy o kongresie w Przysusze.

Beata Szydło / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Wideo youtube

Zapytamy, po co Prawu i Sprawiedliwości Suwerenna Polska, co to oznacza dla zwykłego wyborcy. Jakie wnioski PiS wyciągnął po przegranych wyborach? Po co nam zmiana Konstytucji?

Zapytamy też o zbliżające się wybory prezydenckie i o propozycję Donalda Tuska, by zawiesić tymczasowo prawo azylowe.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!