Prawo i Sprawiedliwość połączyło się z Suwerenną Polską. Ogłoszono to podczas kongresu PiS w Przysusze. Jarosław Kaczyński i Patryk Jaki podpisali składającą się z dziesięciu punktów "deklarację ideową" obu partii.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński (L) oraz europosłeł Patryk Jaki (P) podczas kongresu Prawa i Sprawiedliwości w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze / Piotr Polak / PAP

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski podczas sobotniego kongresu PiS w Przysusze podpisali "deklarację ideową" - w imieniu PiS Jarosław Kaczyński, a w imieniu SP pełniący obowiązki prezesa ugrupowania Patryk Jaki.

Jak mówił o dokumencie rzecznik PiS Rafał Bochenek, to "bardzo ważna deklaracja ideowa naszych środowisk politycznych w związku z połączeniem się Suwerennej Polski oraz Prawa i Sprawiedliwości".

10 punktów deklaracji ideowej

Deklaracja ideowa składa się z 10 punktów.

W pierwszym punkcie zobowiązujemy się do pracy nad nową konstytucją, która przywróci ład ustrojowy w Polsce. W punkcie drugim - do asertywnej polityki wobec Unii Europejskiej, a w przypadku wychodzenia poza prawo i traktaty, obrony polskiej suwerenności. W trzecim zobowiązujemy się, w przypadku przyjęcia w Unii Europejskiej nowej wersji traktatu, do organizacji ogólnopolskiego referendum i aktywnej kampanii przeciwko jego wdrożeniu w Polsce - wymieniał Rafał Bochenek.

Punkt czwarty dotyczy "kontynuowania programów społecznych", piąty "odrzucenia Zielonego Ładu", a szósty - "przywrócenia pełnej wolności w Polsce, w szczególności wolności słowa, wolności wyboru samochodu, mieszkania czy źródeł ogrzewania".

Punkt siódmy to nasze zobowiązanie do obrony złotówki i walki z zakazem używania gotówki. Punkt ósmy to zobowiązanie do odrzucenia ideologii gender, obrony tradycyjnych wartości i rodziny. W punkcie dziewiątym zobowiązujemy się do budowy dobrych relacji z USA i suwerenności strategicznej Międzymorza z fundamentalną rolą Polski - wymieniał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Z kolei w punkcie dziesiątym mowa jest o "rozliczeniu ekipy Tuska".

Artykuł jest w trakcie aktualizacji.

"Będzie to odnowiona partia"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany w piątek przez dziennikarzy o to, jaki jest cel połączenia z SP odparł, że "potrzebna jest konsolidacja na prawicy". W efekcie połączenia obu partii, do kierownictwa PiS jako wiceprezesi wejść mają liderzy SP - Zbigniew Ziobro oraz Patryk Jaki.

Będzie to odnowiona partia. Zmieniony będzie sposób zarządzania, pojawią się nowe nazwiska zarówno w kierownictwie, jak w komitecie wykonawczym. Pojawi się diagnoza, co należy dalej robić. Więc robimy wszystko to, co powinna robić partia opozycyjna. Nie siedzieć i czekać, tylko ciężko pracować i pokazywać, że może być inaczej - mówił Patryk Jaki, który w sobotę rano był Gościem Krzysztofa Ziemna w RMF FM.