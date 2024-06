Anna Bryłka, posłanka do Parlamentu Europejskiego z Konfederacji, będzie w czwartek gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Konfederacja w wyborach do PE zajęła trzecie miejsce (12,8 proc) i znalazła się na podium. Jak udało się osiągnąć taki wynik? Czym Konfederacja przekonała do siebie kobiety i młodych ludzi? Czy możliwa jest koalicji PiS-u i Konfederacji?

O to m.in. zapytamy Annę Bryłkę.

