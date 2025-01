Gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Adrian Zandberg, lider Partii Razem i kandydat na prezydenta RP.

Adrian Zandberg / Jakub Rutka / RMF FM

Dlaczego Adrian Zandberg zdecydował się na kandydowanie w tym roku, a zrezygnował ze startu pięć lat temu, gdy jego partia była u szczytu popularności? Czy to gra przeciwko byłej współpracowniczce Magdalenie Biejat, a może próba ratowania jedności ugrupowania? Skąd Razem weźmie pieniądze na kosztowną kampanię? Jakie Adrian Zandberg widzi zalety, a jakie wady w prezydenturze Donalda Trumpa? Czy prezydent wywodzący się z lewicowej partii ma szansę na skuteczną politykę transatlantycką, gdy w fotelu prezydenta USA zasiada reprezentant Partii Republikańskiej? O to wszystko zapytamy naszego gościa.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy w poniedziałek tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.