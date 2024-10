Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie prof. Daniel Boćkowski, ekspert w zakresie stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutu Historii PAN w Warszawie. Porozmawiamy o rosyjskich operacjach sabotażowych w Europie.

Wideo youtube

Porozmawiamy o operacjach sabotażowych w Europie związanych z działalnością rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU). Będziemy mówić o tym, jaka może i powinna być reakcja państw na takie zdarzenia, a także o europejskim bezpieczeństwie i szansach na zakończenie wojny na Ukrainie.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!