"Kwitnie nam szara strefa, jeśli chodzi o usługi opiekuńcze" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Podkreśliła, że jedną z fundamentalnych dla niej kwestii jest "wsparcie osób starszych w miejscu zamieszkania". "To jest ten bon opiekuńczy, skierowany po raz pierwszy do rodzin aktywnych zawodowo" - zaznaczyła.

Marzena Okła-Drewnowicz / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Okła-Drewnowicz podkreśliła, że nie jest ministrem z teką i nie ma swojego resortu. Nie wszystkie kwestie związane z polityką senioralną są w moim nadzorze - mówiła Tomaszowi Terlikowskiemu.

Minister podkreślała, że odblokowanie środków z KPO pozwoliło na to, że "Ministerstwo Zdrowia i pani minister Izabela Leszczyna mogła ogłosić konkurs dla szpitali powiatowych na opiekę długoterminową geriatryczną". To 1,3 mld złotych - mówiła.

O decyzji SN ws. skargi PiS: Ta sytuacja jest klinczem prawnym

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM Okła-Drewnowicz została poproszona o komentarz dotyczący uwzględnienia skargi Prawa i Sprawiedliwości na decyzję PKW o odrzuceniu sprawozdania komitetu tej partii za wybory z ubiegłego roku. Taką decyzję podjęła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Czy uwzględniona skarga oznacza, że PiS otrzyma pieniadze?

Zobaczymy. Po tej decyzji procedura się nie kończy, więc na dzisiaj powiedziałabym, że sytuacja nie jest jeszcze wyjaśniona do końca i z pewnością przed nami ostateczny werdykt - mówiła. I dodała: Poczekajmy, aż wypowiedzą się prawnicy, a nade wszystko też i ci, którzy bezpośrednio nadzorują cały ten proces.

Oceniła również: Ta sytuacja jest swego rodzaju pewnym klinczem prawnym i do tego właśnie doprowadził nas PiS. Więc mamy duże zamieszanie co do tego, w jakiej sytuacji mamy poszczególne sądy, instytucje, organy, bo wiemy, że one były mocno upolityczniane, ale też były powoływane z łamaniem konstytucji.

Wkrótce omówienie całej rozmowy