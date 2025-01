"Ruch lotniczy ciągle się zwiększa. W CPK jesteśmy w stanie dojść do 60 mln pasażerów rocznie" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek.

Maciej Lasek / Marcin Suchmiel / RMF FM

Prognozy dotyczące ruchu lotniczego stale się zwiększają - twierdzi Lasek. Ruch pasażerski na rok 2032 jest większy niż przewidywany rok temu - mówi wiceminister. To właśnie wtedy zaplanowano otwarcie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Lotnisko jest otwarte w październiku 2032 na sezon jesienno-zimowy z przepustowością 34 mln pasażerów. IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) przewiduje 31,4 mln. Budujemy to lotnisko na 44 mln pasażerów - przypomina Lasek, dodając, że CPK może być rozbudowane nawet do poziomu, na którym będzie mogło obsługiwać 60 mln pasażerów rocznie.

Na razie jednak projekt zakłada, że pasy startowe, drogi kołowania, przygotowane będą pod około 44 mln pasażerów, natomiast infrastruktura stricte dla pasażerów - terminal, dworzec, wyposażenie - pod 34 mln.

CPK ma szasnę już w pierwszym roku swojej działalności być rentowny, o ile będzie obsługiwał co najmniej 28-29 mln pasażerów. Według prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych może to być nawet 31,4 mln osób.

CPK a lotniska regionalne

Lasek został zapytany o to, dlaczego w czasie realizowania tak gigantycznej inwestycji, jaką jest CPK, rozbudowuje się także Lotniska Chopina. Wiceminister tłumaczy, że jeżeli nie podjęto by takich kroków, ryzykowalibyśmy utratą ruchu lotniczego.

Ruch lotniczy ciągle rośnie - przypomina Lasek - Gdybyśmy nic nie zrobili z Okęciem, to ono by się zapchało. Jest już pod korek. 21 mln pasażerów w zeszłym roku. Ale de facto przepustowość jest na poziomie 23 mln, można byłoby dojść do 25 mln - dodaje.

Nie chcemy tracić tego rosnącego ruchu. Wąskie gardło jest w terminalu. Za około 1 mld złotych i to ze środków, które nie obciążają projektu CPK, można nie stracić tego ruchu - wyjaśnia pełnomocnik.

Maciej Lasek uważa, że w pierwszym okresie po przeniesieniu ruchu pasażerskiego do CPK , z lotniska Chopina będzie jeszcze korzystać wojsko oraz latać będą samoloty rządowe.

A co z regionalnymi lotniskami w Polsce? Lasek uważa, że duża część portów lotniczych w kraju będzie mieć duży potencjał, niezależnie od funkcjonowania CPK. Wymienił tu np. lotnisko w Balicach, które rokrocznie bije rekordy obsługiwanej liczby pasażerów. Wiceminister wyraził przekonanie, że CPK nie będzie zagrożeniem dla tego typu obiektów.

Polacy kochają latać i to z lotnisk bliskich miejscom, w których mieszkają. Lotniska regionalne biją rekordy - stwierdził. Dodał także, że jeśli samorządom opłaca się takie lotniska utrzymywać, należy to im zostawić.

Najważniejszym portem lotniczym ma być jednak CPK. Nie tylko dla Polski, ale - jak mówi Maciej Lasek - dla całej centralnej części Europy.

Założenie jest takie, że będziemy największym, a przede wszystkim najnowocześniejszym hubem w Europie Centralnej dla tej części Europy - przyznał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł. Lotnisko to ma zostać uruchomione jesienią 2032 r. i przejąć w tym momencie cały ruch pasażerski z Lotniska Chopina.