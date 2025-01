"Każdy, kto chciał uczciwie podejść do sprawy, wiedział, że to tylko przejęzyczenie" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Lubnauer, odnosząc się do słów minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej, która wspomniała o "polskich nazistach". "Była zmęczona" - tłumaczyła swoją przełożoną wiceszefowa MEN.

Lubnauer tłumaczy Nowacką ze słów o "polskich nazistach": Była zmęczona Mikołaj Poruszek / RMF FM

"Po prostu przejęzyczyła się"

W poniedziałek Barbara Nowacka wzięła udział w międzynarodowej konferencji "My jesteśmy pamięcią. Nauczanie historii to nauka rozmowy" zorganizowanej w 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Podczas swojego wystąpienia minister edukacji powiedziała m.in., że "na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady". Później szefowa resortu edukacji przeprosiła za swoje słowa.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lubnauer tłumaczy Nowacką ze słów o "polskich nazistach": Była zmęczona

Była zmęczona, co zresztą też widać, jak się ją słucha - w ten sposób tłumaczyła wypowiedź swojej przełożonej wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer. Przyjechała o świecie z Warszawy do Krakowa pociągiem, dzień wcześniej była w Gdyni, wieczorem była na finałach WOŚP. (...) Po prostu przejęzyczyła się, nie zauważyła tego - dodała posłanka Koalicji Obywatelskiej, która była gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Każdy, kto chciał uczciwie podejść do sprawy, wiedział, że to tylko przejęzyczenie. (...) Osoby, które chciały uderzyć (w Nowacką), znalazły sobie pretekst - zaznaczyła.

Na uwagę prowadzącego rozmowę Tomasza Terlikowskiego, że podczas poniedziałkowej wizyty w Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie brytyjski monarcha król Karol III wymienił wiele ofiar niemieckich zbrodni, ale zapomniał o Polakach, Katarzyna Lubnauer przyznała, że powinniśmy mocniej stawiać na edukację i pamięć historyczną.

Dlatego tak groźne wydaje się też to, co w tej chwili zrobił Elon Musk, który na kongresie AfD zaczął opowiadać, że Niemcy powinni przestać pamiętać tę historię, przestać się za dziadków czy za ojców - nie wiem - wstydzić, oderwać się od tej historii - zauważyła. Ja uważam, że i Niemcy powinni pamiętać, i cały świat powinien pamiętać o II wojnie światowej. (...) Rzeczywiście to jest taka rana, taki tragizm, taki dramat całych narodów, że nie możemy zapomnieć - dodała.

Co z pracami domowymi?

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono m.in. kwestię prac domowych. Prace domowe są. (...) To, co zostało zmienione, to że praca (domowa) nie może być oceniania - zauważyła Katarzyna Lubnauer.

To, co obiecaliśmy w momencie wprowadzania, to że będziemy dokonywać ewaluacji. (...) Niedługo minie rok od wprowadzenia zmiany - bo kwiecień będzie tym momentem - i na pewno będziemy dokonywać ewaluacji - poinformowała.

Rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego nie zdradziła, jakie decyzje podejmie Ministerstwo Edukacji Narodowej; przyznała jednak, że do resortu dochodzą różne głosy - "w jedną i drugą stronę".

Pytania od Słuchaczy RMF FM

Tradycją Porannej rozmowy w RMF FM, odkąd jej gospodarzem został Tomasz Terlikowski, są pytania od naszych Słuchaczy. Pierwsze pytanie brzmiało następująco: "Czy będzie pani bronić prof. Antoniego Dudka? Ksiądz Jan Jóźwiak z Ciechanowa zachęca, by Karol Nawrocki uderzył pana profesora. Czy tak będzie wyglądać ta kampania?".

Po pierwsze, zaangażowanie niektórych księży w politykę szkodzi Kościołowi - chyba bardziej niż cokolwiek. Po drugie, nie umiem sobie wyobrazić sytuacji, w której ktoś nawołuje do przemocy. (...) On (Karol Nawrocki - przyp. red.) powinien zaprzeczyć. Uważam, że w takiej sytuacji główna odpowiedzialność spoczywa na polityku - odparła Katarzyna Lubnauer.

"Czy niepisana zasada, że 'my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych', została zerwana przez obecny rząd?" - tak brzmiało drugie pytanie. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że bardzo jasno mówimy, iż w sytuacji, w której mieliśmy przez 8 lat zawłaszczanie państwa, (...) musimy rozliczyć ludzi, którzy są za to winni. (...) W tej chwili prokuratura działa równo w stosunku do wszystkich - zauważyła wiceminister edukacji narodowej.

Trzecie pytanie dotyczyło lekcji religii w szkołach: "PiS bardzo dążyło do zdobycia elektoratu tych najbardziej religijnych osób. Co zrobi obecny rząd, aby przekonać osoby, bo póki co zmniejszenie lekcji religii przynosi odwrotny efekt?". No nie przynosi - odpowiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej. Przytoczyła przy tym sondaż CBOS z października 2024 r., z którego wynikało - jak powiedziała rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego - że "jest najniższe historyczne poparcie Polaków dla religii w szkole". Społeczeństwo polskie oczekiwało takich zmian - podkreśliła.

Katarzyna Lubnauer / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Wojna ws. edukacji zdrowotnej

Odnosząc się do nowego przedmiotu w szkole - edukacji zdrowotnej, który w roku szkolnym 2025 nie będzie obowiązkowy, Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że prawica zrobiła wojnę z tym związaną.

Prawica zrobiła nagonkę na edukację zdrowotną, przekłamując, mówiąc pełne nieprawy (słowa). (...) Tam naprawdę nie ma ideologicznych treści - stwierdziła. My mamy obowiązek chronić nauczycieli i dzieci. Chronić przed awanturą w szkole - dodała.

Rafał Trzaskowski i zdrowy rozsądek

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM przypomniał słowa Rafała Trzaskowskiego, który stwierdził, że Ukraińcom niepracującym w Polsce nie należy się świadczenie 800 plus.

Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że to, co mówi kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, to "wynik zdrowego rozsądku". Chodzi o to, żeby osoby, które pracują na czarno, nie płacą podatków i ZUS-u, żeby nie otrzymywały 800 plus - podkreśliła.

Polski rząd Donalda Tuska jako pierwszy wprowadził zasadę, żeby uszczelnić 800 plus, a jednocześnie zrobił to, co jest dobre dla dzieciaków - objął ukraińskie dzieci obowiązkiem szkolnym - zauważyła.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.