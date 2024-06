Zagrywka taktyczna? "Takich rzeczy się nie robi"

Koźmiński zasugerował, że przyczyną kontuzji Lewandowskiego może być wyeksploatowanie i przemęczenie sezonem.

Były wiceprezes PZPN wykluczył, by ogłoszenie kontuzji "Lewego" mogło być jakąś zagrywką selekcjonera. Takich rzeczy się nie robi. Ewidentnie mamy te problemy. To nie są te czasy, kiedy taką zasłoną dymną można się posługiwać. Niestety są to prawdziwe kontuzje - powiedział.

To jest szansa dla innych zawodników - podkreślił.

Koźmiński: Trochę zimnej wody na głowę

Odnosząc się do kontuzji w polskim zespole Koźmiński podkreślił, że "bardzo dawno takiego trudnego startu przed mistrzostwami nie mieliśmy".

Piotr Salak pytał swojego gościa o dobre wyniki Biało-Czerwonych w towarzyskich meczach z Ukrainą i Turcją, wygranych przez polski zespół. Z założenia jestem wielkim optymistą, ale wylałbym troszeczkę zimnej wody na głowę. Wyniki w tych dwóch meczach były bardzo dobre, ale duże fragmenty gry jednak pokazywały, że przeciwnicy dominowali naszą reprezentację - podkreślił.

Nie podobała mi się nie tylko gra obrony, ale także środek pola - ocenił.

Jak zaznaczył, nie wszystko było złe. Graliśmy bardzo rozważnie jeśli chodzi o rozegranie od tyłu. Umiejętne przejście z defensywy do szybkiego ataku to było to, co mogło się podobać, przynosiło efekty i czego było dużo - powiedział.