Centrum Szyfrów Enigma zostanie opanowane przez młodzież! Przez jeden dzień uczniowie będą oprowadzali gości i dowiedzą się, jak wygląda praca w instytucjach kultury. Wszystko w ramach projektu Spy Take Over.

Maszyna szyfrująca Enigma / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Poznańska młodzież na jeden dzień "przejmie" we władanie tamtejsze Centrum Szyfrów Enigma. Projekt "Spy Take Over" ma przybliżyć uczniom pracę w instytucjach kultury oraz dać im szansę do przygotowania wystaw w zupełnie nowej odsłonie.

Choć Spy Take Over trwa tylko kilka godzin, to organizacja i przygotowania zajmują wiele miesięcy. Celem jest rozwinięcie kompetencji (definiowanych jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw) związanych z interpretacją dziedzictwa, edukacją kulturalną i turystyką kulturową.To doskonała okazja dla uczennic i uczniów, aby poznać kulisy pracy w instytucji kultury - wyjaśniają organizatorzy.

Uczniowie na jeden dzień staną się przewodnikami dla swoich rówieśników. Stworzyli dla nich m.in. oprowadzanie po ekspozycji czy specjalną grę miejską.

Stworzona przez nas przestrzeń była dla nich okazją do rozwoju swoich indywidualnych kompetencji, a także nabycia nowych umiejętności przydatnych w przyszłej karierze zawodowej. Współpraca ta zaowocowała nowymi perspektywami oraz rozwiązaniami, które wzbogaciły zarówno uczestników, jak i samą instytucję, dając nam, pracownikom, pogłębiony wgląd w potrzeby i oczekiwania młodzieży, a tym samym szansę na jeszcze lepsze kreowanie oferty programowej dla tej grupy odbiorców - tłumaczą licealiści z V LO w Poznaniu.

Finał projektu zaplanowano na czwartek 13 czerwca.