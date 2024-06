W Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród Fair Play PKOl za 2022 i 2023 rok, przyznano także wyróżnienia "Nadzieje Olimpijskie". Statuetkę w kategorii "czyn czystej gry" otrzymali m.in. skoczkowie narciarscy Dawid Kubacki i Słoweniec Anze Lanisek.

Anze Lanisek i Dawid Kubacki / Piotr Nowak / PAP

Wyróżnienie Fair Play honoruje szczególny czyn "czystej gry", którego dokonał zawodnik lub zawodniczka, zespół sportowy, trener czy działacz. Czynem tym pomógł innym, dając tym samym wyraz humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka.

Za 2022 rok główną nagrodę w tej kategorii otrzymali Dawid Kubacki i Anze Lanisek. Podczas dekoracji najlepszych skoczków narciarskich zakończonego sezonu 2022/23 Pucharu Świata Słoweniec, trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej, na podium trzymał duże zdjęcie Kubackiego, który ostatecznie został sklasyfikowany na czwartej pozycji. Skoczek z Zakopanego na wieść o bardzo złym stanie zdrowia żony Marty wycofał się z rywalizacji na kilka konkursów przed końcem.

Ten gest wypłynął prosto z serca. Kiedy usłyszałem, co sią stało żonie Dawida, pomyślałem, co sam bym zrobił na jego miejscu i postąpiłbym dokładnie tak samo. Cieszę się, że wszystko jest w porządku i mam nadzieję, że w tym roku będziemy walczyć jak równy z równym, tak jak dwa lata temu - powiedział Lanisek po otrzymaniu we wtorek wyróżnienia.

To, co zrobiliśmy, to były dla nas normalne czyny, które wyszły z naszych serc. Tak zostaliśmy wychowani. Cieszę się, że takie, według mnie, proste gesty są doceniane i możemy je pokazywać młodzieży, by mieli na czym bazować - dodał Kubacki.

Nagrodę w tej samej kategorii za 2023 rok otrzymali himalaiści Rafał Fronia, Piotr Tomala, Marek Chmielarski, Jarosław Gawrysiak, Marcin Kaczkan, Krzysztof Stasiak oraz Grzegorz Borkowski. W lipcu zeszłego roku zorganizowali wyprawę mającą na celu zniesienie i pochowanie ciała Tomasza Kowalskiego, który od 10 lat spoczywał na grani szczytowej Broad Peaku, na wysokości około 8000 m nad poziomem morza.

Wyróżnienia Fair Play im. Zofii Żukowskiej za "promocję wartości fair play" otrzymali m.in. były prezes PKOl Andrzej Szalewicz oraz Polski Związek Piłki Nożnej. W kategorii "kariera w duchu fair play" nagrodzeni zostali m.in. były piłkarz ręczny Sławomir Szmal oraz żeglarze Piotr Myszka i Przemysław Miarczyński.

Nagrody "Nadzieje Olimpijskie" otrzymali wioślarze Martyna Jankowska oraz Jakub Woźniak. Młodzi zawodnicy oraz ich trenerzy otrzymali m.in. bilety na tegoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu, gdzie będą mogli kibicować swoim starszym kolegom i koleżankom.