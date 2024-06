Gościem Grzegorza Sroczyńskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Jolanta Żołnierczyk - kasjerka, członkini Zarządu Związku Zawodowego OPZZ Konfederacja Pracy w Kauflandzie. Porozmawiamy z nią m.in. o sporze wokół niedziel handlowych czy czterodniowym tygodniu pracy.

Z naszym gościem porozmawiamy o sporze wokół niedziel handlowych, a także o tym, czy pracownicy chcą wrócić do pracy w niedziele.

Zapytamy o to, co jest dziś największym problemem pracowników oraz czy pracodawcy są gotowi na czterodniowy tydzień pracy. Być może lepszym rozwiązaniem byłaby krótsza praca w ciągu dnia?

