"To ektraordynaryjne rozwiązanie powinno się pojawić w polskich ustawach, aby dmuchać na zimne" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, ekspert ds. migracji, pytany o zawieszenie prawa azylowego, które ma być jednym z elementów zapowiadanej przez rząd strategii migracyjnej rządu. "Jeżeli będzie miała miejsce sytuacja, która będzie zagrażała bezpieczeństwu Polski, to powinniśmy mieć scenariusz, a nie wymyślać go na bieżąco" - dodał gość Piotra Salaka.

Maciej Duszczyk / Michał Dukaczewski / RMF FM

Maciej Duszczyk był dopytywany, jak zawieszenie prawa azylowego miałoby wyglądać w praktyce.

To są nowelizacje dwóch ustaw: ustawy o ochronie cudzoziemców w Polsce oraz ustawy o cudzoziemcach. Na podstawie debaty sejmowej i senackiej i podpisie pana prezydenta - tutaj musi być konsensus osiągnięty, pod jakimi warunkami to zawieszenie może wystąpić - wtedy jest rozporządzenie Rady Ministrów czy jakakolwiek inna forma przyjęta w drodze prac parlamentarnych po to, żeby to było wszystko zgodnie z prawem - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Czy zawieszenie prawa azylowego będzie zgodne z prawem międzynarodowym? - dopytywał Piotr Salak, podkreślając, że Unia Europejska już zapowiada, że państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia dostępu do procedury azylowej.

Ja to bardzo doskonale rozumiem i się z tym zgadzam. (...) Jednak dotychczasowe regulacje prawne nie przewidziały takich działań hybrydowych, z jakimi mamy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej, organizowanymi przez Białoruś czy Rosję - podkreślał Maciej Duszczyk.

Zaznaczył, że "mówimy o zawieszeniu, a nie wypowiedzeniu prawa do azylu".

Mamy tutaj pewną gradację wartości. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że przy granicy polsko-białoruskiej gromadzi się grupa tak naprawdę przestępców ściągniętych przez Białoruś i Rosję - po to, żeby zaatakować polskich żołnierzy, polską granicę - to nie ma to nic wspólnego z prawem azylowym. To jest po prostu kwestia bezpieczeństwa. Państwo ma prawo w pewnych sytuacjach, kiedy czuje się zagrożone, stosować te rozwiązania trochę specjalne - tłumaczył.

Gość Popołudniowej rozmowy podkreślał: Konwencja Genewska jest z 1951 roku i naprawdę nikt do końca nie przewidywał, że będziemy mieć sytuację jak na granicy polsko-białoruskiej... Z taką instrumentalizacją migrantów przez Łukaszenkę i Putina. Karta Praw Podstawowych rzeczywiście zawiera bezwarunkowe prawo do azylu, ale jednocześnie mamy artykuły w traktacie Unii Europejskiej, które mówią o tym, że w pewnych sytuacjach państwo może się nie stosować ze względu na ten element wyższego rzędu, jakim jest bezpieczeństwo.

Dopytywany, kto będzie miał prawo do zawieszenia prawa azylowego, odpowiedział: Myślę, że to powinna być Rada Ministrów.

Zaznaczył, że polski rząd chce wprowadzić nowe rozwiązania w polityce migracyjnej "z Unią Europejską, a nie przeciwko Unii Europejskiej".

Artykuł jest w trakcie aktualizacji