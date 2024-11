Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł Koalicji Obywatelskiej. Zapytamy m.in. o wczorajszy Marsz Niepodległości i zatrzymanych uczestników manifestacji, a także o policyjne zabezpieczenie tego wydarzenia. Jak protest w policji wpłynął na pracę funkcjonariuszy i czy trzeba było sięgnąć po nadzwyczajne środki?

Czesław Mroczek / Pawel Wodzynski / East News

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM padną też pytania o nowe przepisy dotyczące karania kierowców i o działania rządu w celu sprowadzenia do Polski tych, którzy po tragicznych wypadkach uciekli za granicę.

Naszego gościa zapytamy również o prawybory w Koalicji Obywatelskiej i o to, którego kandydata poprze.

