"Amerykanie będą chcieli przerzucić ciężar kosztów wsparcia dla Ukrainy na Europejczyków"

W internetowej części Popołudniowej rozmowy Jacek Czaputowicz stwierdził, że "nieobliczalność Donalda Trumpa jest źródłem pewnej nadziei".

Władimir Putin może się obawiać, że Trump może podjąć takie decyzje, których Biden bałby się podjąć, jak atakowanie celów Rosji - stwierdził gość Tomasza Terlikowskiego.

Dodał jednak: Ale myślę, że kto by nie wygrał, Amerykanie będą chcieli przerzucić ciężar kosztów wsparcia dla Ukrainy na Europejczyków. I tu jest wielki problem, bo nie widzę chęci po stronie Niemiec, Francji oraz innych państw do dalszego finansowania tej wojny. Dlatego jestem pesymistą. Musi się coś wydarzyć, co zmieni sposób postrzegania. Ja myślę, że wszyscy czekają na ten wynik wyborów i od tego uzależniają kolejne ruchy. I ja myślę, że Zachód jest w stanie usiąść, zastanowić się, jak ten problem rozwiązać. Tylko z kim usiąść... I tę odpowiedź być może jutro dostaniemy.

Przypomniał też, że za czasów prezydentury Donald Trump był krytyczny wobec Niemiec: On wprowadził sankcje na Nord Stream 2, dopiero Biden je zniósł. On zmusił Niemcy do większych wydatków. Mówi o przeniesieniu wojsk z Niemiec do Polski. Jeżeli on będzie to kontynuował, a na to wszystko wskazuje, wówczas my też będziemy mieli karty pewne.

"Polski rząd nie jest psychicznie przygotowany na zwycięstwo Trumpa"

Czaputowicz mówił również, że obecny polski rząd stoi po stronie demokratów.

To nie jest na pewno naszym atutem w wypadku wygrania Donalda Trumpa. Premier Donald Tusk tutaj od dłuższego czasu krytykuje republikanów, mówi: wstydźcie się, jeśli chodzi o głosowanie w sprawie Ukrainy. (...) Sugeruje, że my nie jesteśmy zainteresowani ochroną ze strony Stanów Zjednoczonych. Myślę, że klasa polityczna i rząd psychicznie nie jest przygotowany na zwycięstwo Donalda Trumpa. Natomiast dla tego rządu lepiej byłoby, żeby wygrali demokraci - ocenił.