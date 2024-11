Z poniedziałku na wtorek w nocy w przedsiębiorstwie chemicznym Anwil we Włocławku doszło do awarii. Rozszczelniła się część instalacji. Konieczna była ewakuacja części pracowników. Po godz. 3 przedsiębiorstwo opublikowało jednak komunikat: "Alarm chemiczny III stopnia został odwołany. Zadziałały wszystkie procedury i systemy bezpieczeństwa. Alarm uruchomiono zapobiegawczo, dotyczył terenu Anwil oraz ulicy Krzywa Góra. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany, nie było zagrożenia dla mieszkańców miasta".

Siedziba ANWIL S.A. / PAP/Tytus Żmijewski / PAP

AKTUALIZACJA [WTOREK, GODZ. 5:00]

Alarm chemiczny III stopnia we Włocławku został odwołany. Poinformował o tym zakład produkcyjny Anwil w komunikacie.

"W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany, nie było zagrożenia dla mieszkańców miasta. Do działania, zgodnie z obowiązującymi procedurami, w pierwszej kolejności zaangażowana była Zakładowa Straż Pożarna ANWIL S.A., która niezwłocznie podjęła interwencję w miejscu zdarzenia. Zgodnie z procedurą alarmu III stopnia do działania zostały włączone również jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Działania zostały zrealizowane wzorowo. Służby ratunkowe działające na terenie zakładu produkcyjnego są zawsze w pełnej gotowości, na wypadek zaistnienia tego typu sytuacji. Ich przygotowaniu służą liczne działania prewencyjne oraz regularnie odbywające się ćwiczenia, w tym także te realizowane wspólnie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej" - podano.

Nocna awaria we Włocławku. Ewakuowano pracowników zakładu Anwil

Na terenie zakładu produkcyjnego ANWIL we Włocławku doszło do rozszczelnienia jednego z aparatów instalacji na wydziale chlorku winylu. Ewakuowano część pracowników. Jak przekazał zakład w oficjalnym komunikacie, uruchomiony został alarm chemiczny trzeciego stopnia. By umożliwić usunięcie awarii zamknięto ulicę Krzywa Góra.

Do działań przystąpiła zakładowa straż pożarna. Na miejscu jest także 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z całego województwa. Ich działania polegają na razie na monitorowaniu sytuacji. Pozostałe instalacje produkcyjne na terenie zakładu pracują bez zakłóceń.

Nad miastem widać kłęby gryzącego dymu. Trochę jak mgła, ale drapiąca w gardle - opisuje nam jeden ze słuchaczy, naoczny świadek, który zadzwonił na Gorąca Linię RMF FM. Urząd Miasta Włocławek informuje, że awaria nie oznacza zagrożenia dla mieszkańców.

Informacje do swoich mieszkańców skierowały także sąsiednie gminy m.in. gmina Lubanie. Wójt Larysa Krzyżańska napisała w mediach społecznościowych: Dotychczas nie zostały wydane ostrzeżenia alertowe, jeśli takie się pojawią to niezwłocznie je opublikuję.

ANWIL S.A. to przedsiębiorstwo chemiczne - dawne Zakłady Azotowe "Włocławek". Spółka należy do Grupy ORLEN. ANWIL jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu.