"Raczej się martwię i boję" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka, pytany o emocje związane z powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu. "Jakby ktoś mnie zapytał, jakie są najważniejsze konsekwencje prezydentury Donalda Trumpa, to jedno jest pewne - wzrost niepewności na każdym froncie, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym" - dodał były premier.

Marek Belka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM ocenił, że kampanijne zapowiedzi Donalda Trumpa należy traktować poważnie - nawet, jeżeli nie wszystkie zostaną ostatecznie zrealizowane.

Słowa w polityce bardzo się liczą, a tymi słowami szafuje Donald Trump w nadmiarze - stwierdził były premier. On chce wytworzyć taki obraz swojej osoby jako osoby wielce sprawczej, potężnej, najpotężniejszej w świecie - dodał. Tyle naobiecywał, że coś z tego musi od razu zrealizować - zauważył gość Marka Tejchmana.

"Trump chce być kochany, popularny"

Czy Donald Trump będzie działał w interesie amerykańskich gigantów technologicznych, jednocześnie próbując osłabić Unię Europejską na poziomie gospodarczym?

Najgroźniejszy jest tutaj fakt, że jego doradcą, współpracownikiem, niektórzy mówią "nieoficjalnym wiceprezydentem" jest Elon Musk, który traktuje cały świat jako pole działania dla swoich firm. Będzie starał się przekonać Trumpa, żeby ten bronił interesów wielkich firm technologicznych także w stosunkach z Europą - analizował Marek Belka.

Trochę znam Amerykę, ale do końca nie rozumiem społeczeństwa amerykańskiego. Trudno mi sobie wyobrazić tak szeroki opór przeciwko "Obamacare", dążeniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczeń zdrowotnych. Zobaczymy, jak społeczeństwo zareaguje na deregulację, obcięcie polityki socjalnej - mówił gość RMF FM. Jak dodał, "Trump chce być kochany, popularny", a nie da mu tego np. ograniczenie pomocy żywnościowej dla osób niezamożnych.

"Putin jest sprytniejszy i ma więcej atutów"

W kampanii wyborczej Donald Trump wielokrotnie zapowiadał błyskawiczne zakończenie wojny na Ukrainie. Ten temat pojawił się również w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Jakie efekty może przynieść spotkanie nowego prezydenta USA z Władimirem Putinem?

Podstawową rzeczą, na której zależy Putinowi, jest to, żeby w rozmowach uczestniczyli tylko wielcy - koncert mocarstw. Putin, Trump, może Niemiec - nie wiem, który kanclerz... - analizował Marek Belka w RMF FM.

Z tych dwóch głównych graczy - Trump i Putin - ten drugi jest sprytniejszy i ma więcej atutów - dodał były premier. Jednocześnie wyraził nadzieję na zawarcie porozumienia, które zakończyłoby konflikt za naszą wschodnią granicą.



"UE potrzebuje kryzysów, by dokonywać reform"

Kiedyś powiedziałem, że Unia Europejska potrzebuje kryzysów, by dokonywać reform. Bez kryzysów by się rozlazła. Prezydentura Trumpa to nowy kryzys - ocenił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Może spowodować większe tendencje integracyjne - dodał Marek Belka.

Były premier wspomniał też o internetowym ataku Elona Muska na Wielką Brytanię i tamtejszego premiera Kiera Starmera. Jego zdaniem ten ruch spowoduje zbliżenie Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.

"Trump chce zademonstrować, że jest twardzielem"

W rozmowie nie zabrakło też tematu migrantów. Donald Trump zapowiada spektakularną akcję odsyłania z USA osób, które są tam nielegalnie.

Ciekaw jestem (...), czy deportacje obejmą większe grupy ludzi. Trump chce ludziom zademonstrować, że jest twardzielem - przekonywał Marek Belka.