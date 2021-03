Na początku poprzedniej dekady biotechnolog z Harvardu Lynn Klotz na łamach 'Bulletin of Atomic Scientists' ostrzegał, że coraz większa liczba laboratoriów wirusologicznych na świecie i rosnące możliwości manipulowania wirusami oznaczają nasilenie niebezpieczeństwa wypadku. Autor pracy ocenił, że ostrożny szacunek prawdopodobieństwa takiego wycieku do 2025 roku to... 80 procent. Zaktualizowałem jego szacunki. Nawet przy założeniu, że poziom bezpieczeństwa wzrósł dwukrotnie, możemy być niemal pewni, iż do 2040 roku w którymś z biolaboratoriów pracujących z groźnymi wirusami zdarzy się wypadek.

REKLAMA