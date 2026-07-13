Idealna kawa na upały – TOP ekspresy z funkcją parzenia na zimno

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Poranny rytuał picia kawy zyskuje zupełnie nowe oblicze dzięki technologii parzenia na zimno, która pozwala cieszyć się głębokim smakiem bez goryczki. Sprawdź ekspresy, które świetnie sprawdzą się w Twoim domu lub biurze - szczególnie w upalne dni!

DeLonghi Eletta Explore Ultra ECAM470.85.MB

ekspres do kawy przygotowujący cappuccino

Ponad 50 napojów do przygotowania

Ekstrakcja Cold Extraction realizująca proces parzenia na zimno

Automatyczna technologia dopasowywania stopnia mielenia ziaren do wybranego naparu

Ekspres De'Longhi Eletta Ultra ECAM470.85.MB został stworzony z myślą o miłośnikach różnorodnych kaw i nowoczesnych rozwiązań. Urządzenie oferuje ponad 50 receptur napojów na gorąco i na zimno, pozwalając przygotować zarówno klasyczne espresso, jak i orzeźwiające Cold Brew za pomocą jednego dotknięcia. Za idealnie kremową piankę odpowiadają systemy LatteCrema Hot i Cold, które umożliwiają spienianie mleka na ciepło oraz na zimno. Obsługę ułatwia kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala, a szerokie możliwości personalizacji obejmują wybór poziomu aromatu, wielkości napoju i temperatury kawy.

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Siemens EQ700 TP713R19

ekspres do kawy z dotykowym panelem sterowania

Kolorowy ekran iSelect Display z intuicyjną nawigacją dotykową dla ułatwienia obsługi

Technologia aromaSelect umożliwiająca wybór trzech profili intensywności smaku

Zintegrowane połączenie z aplikacją mobilną Home Connect przez sieć bezprzewodową

Ekspres SIEMENS EQ700 TP713R19 został stworzony z myślą o osobach, które lubią odkrywać różne oblicza kawy. Urządzenie umożliwia przygotowanie zarówno klasycznych napojów, jak i orzeźwiającego Cold Brew, które wyróżnia się łagodnym smakiem i podkreślonymi owocowymi nutami. Dodatkowo funkcja Slow Brew wykorzystuje wolniejszy proces parzenia, pozwalając wydobyć głębię aromatu oraz uzyskać aksamitną konsystencję naparu. Obsługę ekspresu ułatwia 5-calowy dotykowy wyświetlacz iSelect, który zapewnia szybki dostęp do ustawień i pozwala wygodnie personalizować ulubione napoje.

Sprawdź ekspres idealny na lato!

Philips LatteGo Pro EP8757/12

kawa mrożona nalewana z ekspresu Philips

Innowacyjny system spieniania mleka pozbawiony jakichkolwiek rurek i przewodów

Technologia SilentBrew zapewniająca wyjątkowo cichą pracę młynka ceramicznego

Szerokie menu obejmujące aż pięćdziesiąt zróżnicowanych propozycji napojów

To rewolucyjne urządzenie stawia na maksymalne uproszczenie codziennej obsługi przy jednoczesnym zachowaniu ogromnej funkcjonalności. Unikalna karafka na mleko składa się z zaledwie dwóch części, co pozwala na jej umycie w kilka sekund pod kranem lub w zmywarce bez obaw o zalegające osady. Model ten świetnie radzi sobie z przygotowywaniem kaw mrożonych i chłodzonych, zachowując optymalny balans pomiędzy mocą naparu a jego temperaturą.

Nie zwlekaj - wybierz swój nowy ekspres!

(zdjęcie ilustracyjne) / -

DeLonghi Eletta Explore ECAM450.86.T

Ekspres do kawy z różnymi napojami i deserem

Ponad pięćdziesiąt wbudowanych przepisów dostępnych za jednym dotknięciem

Ruchoma tarcza ociekowa pozwalająca na podstawienie wysokich kubków termicznych

Funkcjonalny i wytrzymały kubek termiczny o pojemności 470 ml w zestawie

Kolejna odsłona popularnej linii urządzeń, która skupia się na dostarczeniu profesjonalnych doświadczeń kawiarnianych w warunkach domowych. Model ten kładzie duży nacisk na elastyczność, oferując specjalną konstrukcję wylewki, pod którą bez problemu zmieści się wysokie szkło podróżne. Trwały młynek stalowy z wielostopniową regulacją pozwala na precyzyjne dostosowanie grubości mielenia do aktualnie wsypanych ziaren arabiki lub robusty. Obudowa w kolorze tytanowym nadaje całości nowoczesnego charakteru i jest łatwa do utrzymania w czystości. Automatyczne programy odkamieniania i płukania dbają o idealną kondycję urządzenia bez konieczności ciągłej ingerencji ze strony użytkownika.

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Philips LatteGo Pro 8000 EP8757/20

ekspres do kawy nalewający kawę do szklanek

Zaawansowany filtr AquaClean eliminujący potrzebę częstego odkamieniania

Personalizacja profili użytkownika z zapamiętywaniem indywidualnych ustawień

Wyjątkowo trwała konstrukcja młynka wykonanego w stu procentach z ceramiki

Model ten to zaawansowany technologicznie sprzęt, który doskonale sprawdzi się w domach, gdzie każdy z domowników preferuje inny styl parzenia. Urządzenie pozwala na stworzenie osobistych profili, dzięki czemu maszyna pamięta dokładne proporcje ulubionej kawy lodowej czy klasycznego cappuccino. System parzenia zoptymalizowano pod kątem wydobywania esencji w niższych temperaturach, co skutkuje niezwykle gładkim i aksamitnym smakiem napojów mrożonych.

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