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Idealna kawa na upały – TOP ekspresy z funkcją parzenia na zimno

Publikacja: Dzisiaj, 13 lipca (09:52)

Poranny rytuał picia kawy zyskuje zupełnie nowe oblicze dzięki technologii parzenia na zimno, która pozwala cieszyć się głębokim smakiem bez goryczki. Sprawdź ekspresy, które świetnie sprawdzą się w Twoim domu lub biurze - szczególnie w upalne dni!

Idealna kawa na upały – TOP ekspresy z funkcją parzenia na zimno
zdjęcie ilustracyjne /materiały prasowe

DeLonghi Eletta Explore Ultra ECAM470.85.MB

 

  • Ponad 50 napojów do przygotowania

  • Ekstrakcja Cold Extraction realizująca proces parzenia na zimno

  • Automatyczna technologia dopasowywania stopnia mielenia ziaren do wybranego naparu

Ekspres De'Longhi Eletta Ultra ECAM470.85.MB został stworzony z myślą o miłośnikach różnorodnych kaw i nowoczesnych rozwiązań. Urządzenie oferuje ponad 50 receptur napojów na gorąco i na zimno, pozwalając przygotować zarówno klasyczne espresso, jak i orzeźwiające Cold Brew za pomocą jednego dotknięcia. Za idealnie kremową piankę odpowiadają systemy LatteCrema Hot i Cold, które umożliwiają spienianie mleka na ciepło oraz na zimno. Obsługę ułatwia kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala, a szerokie możliwości personalizacji obejmują wybór poziomu aromatu, wielkości napoju i temperatury kawy.

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Siemens EQ700 TP713R19

 

  • Kolorowy ekran iSelect Display z intuicyjną nawigacją dotykową dla ułatwienia obsługi

  • Technologia aromaSelect umożliwiająca wybór trzech profili intensywności smaku

  • Zintegrowane połączenie z aplikacją mobilną Home Connect przez sieć bezprzewodową

Ekspres SIEMENS EQ700 TP713R19 został stworzony z myślą o osobach, które lubią odkrywać różne oblicza kawy. Urządzenie umożliwia przygotowanie zarówno klasycznych napojów, jak i orzeźwiającego Cold Brew, które wyróżnia się łagodnym smakiem i podkreślonymi owocowymi nutami. Dodatkowo funkcja Slow Brew wykorzystuje wolniejszy proces parzenia, pozwalając wydobyć głębię aromatu oraz uzyskać aksamitną konsystencję naparu. Obsługę ekspresu ułatwia 5-calowy dotykowy wyświetlacz iSelect, który zapewnia szybki dostęp do ustawień i pozwala wygodnie personalizować ulubione napoje.

Sprawdź ekspres idealny na lato!

Philips LatteGo Pro EP8757/12

 

  • Innowacyjny system spieniania mleka pozbawiony jakichkolwiek rurek i przewodów

  • Technologia SilentBrew zapewniająca wyjątkowo cichą pracę młynka ceramicznego

  • Szerokie menu obejmujące aż pięćdziesiąt zróżnicowanych propozycji napojów

To rewolucyjne urządzenie stawia na maksymalne uproszczenie codziennej obsługi przy jednoczesnym zachowaniu ogromnej funkcjonalności. Unikalna karafka na mleko składa się z zaledwie dwóch części, co pozwala na jej umycie w kilka sekund pod kranem lub w zmywarce bez obaw o zalegające osady. Model ten świetnie radzi sobie z przygotowywaniem kaw mrożonych i chłodzonych, zachowując optymalny balans pomiędzy mocą naparu a jego temperaturą. 

Nie zwlekaj - wybierz swój nowy ekspres!

 

DeLonghi Eletta Explore ECAM450.86.T

 

  • Ponad pięćdziesiąt wbudowanych przepisów dostępnych za jednym dotknięciem

  • Ruchoma tarcza ociekowa pozwalająca na podstawienie wysokich kubków termicznych

  • Funkcjonalny i wytrzymały kubek termiczny o pojemności 470 ml w zestawie

Kolejna odsłona popularnej linii urządzeń, która skupia się na dostarczeniu profesjonalnych doświadczeń kawiarnianych w warunkach domowych. Model ten kładzie duży nacisk na elastyczność, oferując specjalną konstrukcję wylewki, pod którą bez problemu zmieści się wysokie szkło podróżne. Trwały młynek stalowy z wielostopniową regulacją pozwala na precyzyjne dostosowanie grubości mielenia do aktualnie wsypanych ziaren arabiki lub robusty. Obudowa w kolorze tytanowym nadaje całości nowoczesnego charakteru i jest łatwa do utrzymania w czystości. Automatyczne programy odkamieniania i płukania dbają o idealną kondycję urządzenia bez konieczności ciągłej ingerencji ze strony użytkownika.

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Philips LatteGo Pro 8000 EP8757/20

 

  • Zaawansowany filtr AquaClean eliminujący potrzebę częstego odkamieniania

  • Personalizacja profili użytkownika z zapamiętywaniem indywidualnych ustawień

  • Wyjątkowo trwała konstrukcja młynka wykonanego w stu procentach z ceramiki

Model ten to zaawansowany technologicznie sprzęt, który doskonale sprawdzi się w domach, gdzie każdy z domowników preferuje inny styl parzenia. Urządzenie pozwala na stworzenie osobistych profili, dzięki czemu maszyna pamięta dokładne proporcje ulubionej kawy lodowej czy klasycznego cappuccino. System parzenia zoptymalizowano pod kątem wydobywania esencji w niższych temperaturach, co skutkuje niezwykle gładkim i aksamitnym smakiem napojów mrożonych. 

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Źródło: Materiały prasowe
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