Jeszcze wcześniej, bo już w przerwie, zmienił natomiast Jakuba Kiwiora. Tutaj powody były inne. Obrońca Arsenalu jest rezerwowym w swoim klubie i czwartek było widać, że brakuje mu rytmu meczowego. Popełnił kilka błędów.

Życie trenera jest po to, żeby czasami pomagać. On sam sobie zdaje sprawę, że musi grać. Na pewno się podniesie. My będziemy starać się mu pomóc. Ale przy okazji muszę pochwalić Sebastiana Walukiewicza, który dał w tym meczu bardzo dobrą zmianę - powiedział Probierz.

Probierz: Nie ma logiki w futbolu

Selekcjoner nie zaprzeczył, że mecz ze Szkocją miał niewiele wspólnego z logiką. Gdy biało-czerwoni rozpoczęli ofensywnym składem, to - mimo zdobycia dwóch bramek - głównie się bronili. Natomiast gdy Probierz postawił, po wymuszonych zmianach, na bardziej defensywne ustawienie, to jego zespół częściej atakował.

To, że nie ma logiki w futbolu, to wiemy. Nigdy nie było. Tyle lat jestem w piłce i zawsze są nowe sytuacje. Ale tu akurat muszę przyznać, że przy ofensywnym składzie też nie graliśmy źle. Natomiast po zmianach to trochę inaczej już wyglądało, tempo się zmieniło, mecz stał się otwarty. Przy stanie 2:2 jeden i drugi zespół chciał wygrać - zakończył.

W niedzielę, w swoim drugim spotkaniu najwyższej dywizji Ligi Narodów (grupa A1), Polska zagra na wyjeździe z Chorwacją.