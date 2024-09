Smutek po Szczęsnym

Robert Lewandowski został zapytany także o zakończenie kariery przez Wojciecha Szczęsnego, swego bliskiego przyjaciela.

To bardzo smutna wiadomość, że taki piłkarz i osobowość odchodzi z reprezentacji. To smutny moment. Ale wielkie słowa uznania za to, czego dokonał, co zrobił, co wniósł do tej reprezentacji - powiedział Lewandowski.

Dla mnie to też bardzo prywatna sytuacja, nie tylko ze względu na to, ile przeżyliśmy razem na zgrupowaniach, ale też ze względu na to, jak dobrze znamy się prywatnie. Ja byłem zły na tą decyzję, że mnie zostawia. Wybrał inną drogę, ale oczywiście trzeba to szanować, ja to szanuję - mówił napastnik reprezentacji Polski.

Z perspektywy piłkarza wielki szacunek do tego, co wniósł do reprezentacji, ile kolorytu wniósł, jak pomagał wygrywać i nie przegrywać meczów. Z jednej strony wielka szkoda, a z drugiej wielkie słowa za to, co zrobił i co osiągnął - dodał.

Szkoci i Chorwaci

W czwartek Biało-Czerwoni zainaugurują zmagania w Lidze Narodów spotkaniem w Glasgow ze Szkotami, a trzy dni później w Osijeku zmierzą się z Chorwatami.

Będą to pierwsze mecze Polaków po mistrzostwach Europy, w których odpadli po fazie grupowej, notując dwie porażki (z Holandią 1:2 i Austrią 1:3) oraz remis (z Francją 1:1).