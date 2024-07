Tomasz Neugebauer zaskoczył wrocławian

Piątkowy mecz nowy nabytek wicemistrzów Polski obserwował jednak jeszcze z trybun i mógł być mocno zaskoczony początkiem, bo to beniaminek z Gdańska jako pierwszy ruszył do ataku. Przyjezdni szybko wypracowali sobie sytuację bramkową, ale golkiper gospodarzy zdołał zatrzymać strzał Louisa D’Arrigo.

Wrocławianie, zepchnięci do obrony, w końcu zdołali przedrzeć się pod bramkę rywali i od razu zrobiło się groźnie. Najpierw zza pola karnego huknął Mateusz Żukowski i Bohdan Sarnawski odbił piłkę przed siebie, dopadł do niej Piotr Samiec-Talar, ale nie trafił z kilku metrów do siatki.

Od tego momentu optyczną przewagę uzyskał Śląsk, a Lechia ograniczała się do obrony. Na boisku działo się niewiele i tempo było senne.

O emocje postarali się Simeon Petrow i Tomasz Neugebauer. Pierwszy w środku pola fatalnie przyjął piłkę, do której dopadł ten drugi i od razu uderzył z ponad 40 metrów. Trafił idealnie, przelobował Rafała Leszyńskiego i goście wyszli na prowadzenie.