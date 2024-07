​Pierwsza czwórka polskich sportowców dotarła do wioski olimpijskiej w Paryżu. To łuczniczka Wioleta Myszor oraz kajakarze górscy Klaudia Zwolińska, Grzegorz Hedwig i Mateusz Polaczyk. "Zaczyna to wyglądać jak igrzyska" - powiedział szef polskiej misji olimpijskiej Tomasz Majewski.

Wioska olimpijska w Paryżu / CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA

Tomasz Majewski podkreślił, że ze sportowcami do wioski przyjechali także m.in. przedstawiciele misji medycznej, a także trenerzy.

Przez ostatnie pięć dni sporo rzeczy zaskoczyło mnie w wiosce olimpijskiej, ale generalnie zaczyna to wyglądać. Są już pierwsi sportowcy, wczoraj było otwarcie wioski. Powoli wygląda to jak igrzyska - ocenił Majewski. Podkreślił, że jest wiele spraw, które trzeba rozwiązywać na bieżąco. Przedstawiciele polskiej misji już się urządzili w dostępnych przestrzeniach.

Wszystko to było bardzo surowe, gołe ściany, ale zrobiliśmy tak, aby było bardziej domowo. Nabiera to takich kształtów jak chcieliśmy. Wiele pięknych idei zapowiadano, ale życie jest życiem, a dynamika dużej imprezy jest niezmienna. Miało nie być plastikowych butelek, a jest ich od groma wszędzie. Miały być tylko elektryczne samochody, a udaje się to różnie. Generalnie jest ok, zobaczymy, jak będzie z treningami - podkreślił Majewski. Dodał, że są pewne problemy i nie wiadomo czy ze wszystkimi organizatorzy sobie do końca poradzą, bo wiele systemów jest testowana.

Jest siłownia, są pomieszczenia do sportów walki - do zapasów, ale jeszcze tam nie dotarłem. Nie ma takiego miejsca jak stadion, jest jedno boisko do koszykówki. Lekkoatleci raczej będą zasuwać na treningi na mniejszy stadion, gdzie odbywa się Diamentowa Liga, bo na Stade de France na razie nie ma wstępu. Będzie tam pewnie jakoś można trenować, ale będą duże ograniczenia - wyjaśnił dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

Szczególnego powitania pierwszych sportowców z polskiej ekipy nie było. Jest dużo pracy, ale wyszliśmy po nich i pomagamy w sprawnym zainstalowaniu się w wiosce. Zrobimy tak, żeby niczego im nie brakowało - dodał szef misji.

Kolejne osoby z liczącej 213 osób polskiej reprezentacji będą docierały do wioski olimpijskiej w następnych dniach. Wiele osób przyjeżdża przed samym startem i niedługo po nim będzie wioskę opuszczała. Jedna z dwójki chorążych młociarka Anita Włodarczyk pojedzie na ceremonię otwarcia 26 lipca, w Domu Polskim weźmie udział w ślubowaniu, a potem... wróci do Polski, żeby pracować przed startem w Arłamowie. Do Paryża poleci znów w sierpniu, jak najbliżej eliminacji rzutu młotem. Włodarczyk chce walczyć w stolicy Francji o swój czwarty złoty medal olimpijski.