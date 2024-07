Strażacy dogaszają pożar hali magazynowej na terenie Portu Gdańsk. Płonęło tam m.in. 240 palet z olejem silnikowym. Kłęby gęstego i gryzącego dymu widać było z wielu kilometrów. Prewencyjnie zamknięte zostały plaże Brzeźno Molo i Brzeźno Hallera w Gdańsku. Jednocześnie wprowadzono zakaz kąpieli na odcinku od Nowego Portu do Brzeźna.

Akcja gaśnicza / Marcin Gadomski / PAP

Port jest zamknięty do odwołania - wejścia i wyjścia nie są teraz możliwe - nie wpłynęło to na razie na pasażerów, czy zaplanowany ruch statków. Ruch od miasta do Zakrętu Pięciu Gwizdków jest możliwy - powiedziała rano RMF FM Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni.

W trakcie porannej konferencji z gdańskiego portu, strażacy poinformowali, że obecnie trwa oddymianie hali. Mundurowi czekają na obniżenie temperatury, żeby móc przelać zgliszcza wodą.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń, jeśli chodzi o jakość powietrza.

Działania gaśnicze w Porcie Gdańsk / mł. asp. Łukasz Rutkowski /

Na miejscu pracuje ok. setka strażaków, a także Morska Straż Pożarna i Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Podano, że w hali płonęły m.in. zabawki i 240 palet z olejem silnikowym.

Alert i zamknięcie plaży w Gdańsku Brzeźnie

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do gdańszczan alert ws. korzystania z plaży w Gdańsku Brzeźnie.

"Uwaga! Nie korzystaj z kąpieli wodnych na terenie plaży w Gdańsku Brzeźnie z uwagi na możliwe zanieczyszczenie wody, w związku z pożarem w porcie".

"W związku z pożarem na terenie Portu Gdańsk, od poniedziałku, 15 lipca prewencyjnie zamknięte zostały plaże Brzeźno Molo i Brzeźno Hallera w Gdańsku. Jednocześnie wprowadzono zakaz kąpieli na odcinku od Nowego Portu do Brzeźna włącznie" - poinfomował gdański Urząd Miejski.

Jak donosi reporter RMF FM, dopóki sanepid nie zbada wody na obecność substancji niebezpiecznych, służby nie chcą pozwolić, aby wypoczywający korzystali z miejskich kąpielisk. Hala magazynowa stoi na nabrzeżu oliwskim, niedaleko ujścia kanału portowego do Zatoki Gdańskiej.