Michał Gurgul związał się z Lechem Poznań, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku. Jesienią 18-latek zbierał świetne recenzje za swoją grę. Zauważył go selekcjoner reprezentacji narodowej Michał Probierz.

Michał Gurgul / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Dla mnie jako wychowanka to ważny moment i duża rzecz. Bodziec do jeszcze większej pracy, żeby stawać się każdego dnia jeszcze lepszym piłkarzem - powiedział po podpisaniu kontraktu Michał Gurgul, lewonożny obrońca.

Podstawowy zawodnik Lecha

Dla urodzonego w 2006 roku zawodnika przyspieszenie nastąpiło na przełomie w połowie sezonu 2022/2023. Wtedy jesienią rozegrał pełną rundę w Centralnej Lidze Juniorów, zimą został przesunięty do drugoligowych rezerw, a niedługo później przyszła niespodziewana szansa występu w pierwszej drużynie. W sparingu z Hansą Rostock Gurgul zagrał 90 minut, był bardzo chwalony za postawę.

12 marca 2023 zadebiutował w PKO BP Ekstraklasie w wyjazdowym starciu z Piastem Gliwice (1:1). Od tego momentu zaliczył 30 występów w najwyższej klasie rozgrywkowej, z czego 17 w minionej rundzie, kiedy był podstawowym zawodnikiem drużyny trenera Nielsa Frederiksena.

Wychowanek

Cieszymy się z przedłużenia kontraktu z Michałem Gurgulem do 30 czerwca 2028 roku. To kolejny wychowanek, który zaufał drodze, jaką mu zaproponowaliśmy. Rozwija się bardzo harmonijnie, przechodząc przez kolejne szczeble i już w tym momencie, choć ma dopiero 18 lat, stanowi ważny element pierwszej drużyny, która jest liderem ekstraklasy i walczy o mistrzostwo Polski. W nagrodę za swoją postawę nasz piłkarz dostał jesienią pierwsze powołanie do reprezentacji Polski. Liczymy w kolejnych miesiącach na dalszy rozwój piłkarski naszego lewonożnego obrońcy - mówi Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha Poznań.

Świetna jesień Gurgula

Jesienią Gurgul zbierał świetne recenzje za swoją grę. Z kolei w kadrze narodowej najpierw jako kapitan ekipy U-19 wywalczył z Polakami awans do kolejnej rundy eliminacji mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej. A później selekcjoner Michał Probierz wysłał mu powołanie na zgrupowanie pierwszej reprezentacji.

Rok 2024 był faktycznie dla mnie ważny, ale w sumie każdy taki jest i niesie za sobą inne wartości. Ten był na pewno jednym z najlepszych do tej pory. Ale wciąż pamiętam, że to dopiero początek, nie ma przesadnej ekscytacji tym, co do tej pory osiągnąłem. Bo dalej chcę się rozwijać, stawać się każdego dnia lepszym piłkarzem i pomagać Lechowi w osiąganiu sukcesów - przyznaje Michał Gurgul.

Dla mnie jako wychowanka ten nowy kontrakt to ważny moment i duża rzecz. Bodziec do jeszcze większej pracy - podkreśla młody piłkarz.