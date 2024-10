Otoczenie Mbappe twierdzi, że to "zniesławiające plotki"

Sprawa od wczoraj nabiera rozgłosu w mediach społecznościowych.

W poniedziałkowy wieczór przedstawiciele Kyliana Mbappé oświadczyli agencji prasowej AFP, że informacje Aftonbladet traktują jako "zniesławiającą plotkę" oraz że podejmą "wszelkie niezbędne działania prawne, aby położyć kres niszczeniu wizerunku Mbappe".

Kłopoty piłkarza

"To nie jest dobra wiadomość dla drużyny Francji. Każdy może pisać, co chce, ale wokół reprezentacji panuje negatywna atmosfera" - ubolewał selekcjoner Didier Deschamps w poniedziałkowy wieczór po zwycięstwie nad Belgią 2:1 w meczu Ligi Narodów w Brukseli.

Jeszcze we wtorek ma dojść do rozprawy przed komisją LFP w związku ze sporem finansowym między Mbappe a jego byłym klubem Paris Saint-Germain. Napastnik Realu Madryt domaga się 55 milionów euro niewypłaconych wynagrodzeń i premii.

Ostatnio Mbappe był krytykowany przez media również za opuszczenie meczów reprezentacji. Piłkarz wrócił do gry w Realu Madryt po przerwie spowodowanej kontuzją mięśnia uda, ale Deschamps nie powołał go na październikowe spotkania Ligi Narodów z Izraelem i Belgią. Sztab szkoleniowy "Trójkolorowych" argumentował, że chce dać czas zawodnikowi na powrót do optymalnej dyspozycji.