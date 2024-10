14 odcinków specjalnych, w tym dwa wieczorne w sercu Metropolii GZM, 180 km walki o tytuł mistrzów Europy i Polski, 220 zawodników z 13 krajów i trzy dni rywalizacji, przez które oczy całego rajdowego świat będą zwrócone na województwo śląskie. Rajd Śląska - wielki finał mistrzostw Starego Kontynentu i krajowego czempionatu już w najbliższy weekend - od 11 do 13 października.

"Liczymy na tłumy kibiców i turystów"

Na pewno czekają nas niezapomniane emocje. Liczymy na tłumy kibiców i turystów, którzy odwiedzą nasze województwo, zostaną tu na dłużej, będą się świetnie bawić i zobaczą również inne atrakcje naszego regionu. Oczywiście kibicuję naszym, polskim załogom, trzymam za nich kciuki i mam nadzieję, że Mikołaj Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem zostaną wicemistrzami Europy, a ten sukces będziemy z nimi świętować w niedzielę wieczorem pod Stadionem Śląskim - powiedziała Joanna Bojczuk, członek zarządu województwa śląskiego.

A co na to Miko Marczyk? Rajd Śląska jest bliski mojemu sercu ze względu na historię rajdową, jaką tutaj przeżywałem. To na trasach w województwie śląskim debiutowałem w rajdach okręgowych, w 2017 roku razem z Sebastianem Dwornikiem przypieczętowałem tytuł mistrza Polski w klasie Open N, a dwa lata później - już z Szymonem Gospodarczykiem - nasz pierwszy tytuł w klasyfikacji generalnej - przypomniał znakomity kierowca.

Charakterystyka śląskich odcinków specjalnych zawsze mi odpowiadała i mam nadzieję, że wykorzystam te doświadczenie w rywalizacji z załogami zagranicznymi - dodał Marczyk.

Rajd Śląska - mistrzostwa Polski i Europy

W sezonie 2024 Rajd Śląska awansował do mistrzostw Europy (FIA ERC). Tym samym impreza, której głównym partnerem jest województwo śląskie, znalazła się w gronie ośmiu najważniejszych rajdów na startym kontynencie.

Organizowane od 1953 r. mistrzostwa Europy to najstarszy rajdowy cykl na świecie i druga najważniejsza, po WRC (mistrzostwa świata), seria w tej dyscyplinie. Przez lata wiele polskich rajdów było zaliczanych do kalendarza europejskiego czempionatu, na czele z Rajdem Polski, czyli drugą - po Rajdzie Monte Carlo - najstarszą imprezą na świecie. Sukcesy w mistrzostwach Europy odnosili również Polacy. Po trzy tytuły na swoim koncie mają kierowcy pochodzący z województwa Śląskiego - urodzony w Dąbrowie Górniczej Sobiesław Zasada i pochodzący z Ustronia Kajetan Kajetanowicz.

Kalendarz tegorocznej odsłony rajdowych ME tworzy osiem rund. Do tej pory rozegrano siedem rajdów: na Węgrzech, Wyspach Kanaryjskich, w Szwecji, Estonii, Włoszech, Czechach i Wielkiej Brytanii. Sezon FIA ERC zakończy się w Chorzowie.

Rajd Śląska to również runda mistrzostw Polski (RSMP), w tym też historycznych (Millers Oils HRSMP). Ponadto w zawodach zmierzą się uczestnicy Rajdowych Mistrzostw Południa (RMP) - cyklu krótszych rajdów okręgowych.

W rajdach samochodowych rywalizują załogi złożone z kierowcy i pilota. Zawodnicy ścigają się wyłącznie na odcinkach specjalnych, czyli wyłączonych z normalnego ruchu i profesjonalnie zabezpieczonych, mało uczęszczanych fragmentach dróg. Między poszczególnymi odcinkami specjalnymi (tzw. oesami) załogi przemieszczają się drogami dojazdowymi - w otwartym ruchu, z poszanowaniem wszystkich przepisów prawa o ruchu drogowym.

Rajd Śląska - co, gdzie i kiedy?

Na pierwszy dzień Rajdu Śląska (11 października) zaplanowano dwa odcinki specjalne. Rano załogi wezmą udział w odcinku testowym i kwalifikacyjnym GZM, którego trasa prowadzi przez Zabrze Mikulczyce. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i właśnie od pierwszego w Polsce związku metropolitarnego swoją nazwę wziął ten oes.

Rywalizacja o zwycięstwo w śląskiej rundzie FIA ERC rozpocznie się w piątek wieczorem (od 20:05) na ulicach w stolicy województwa. Miasto Katowice jest współgospodarzem imprezy, więc w ścisłym centrum ponownie rozegrany zostanie spektakularny superoes. Dwie godziny wcześniej rajdowe załogi będzie można zobaczyć także na ulicy Dworcowej, gdzie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie rajdu.

Z kolei w sobotę, 12 października zawodnicy dwukrotnie zmierzą się na odcinkach w Jastrzębiu-Zdroju, Ochabach (gmina Skoczów) i gminie Jasienica. Sobotni etap zakończy się w Chorzowie. Współorganizatorem wydarzenia jest Stadion Śląski, dzięki czemu na błoniach tego obiektu po raz kolejny wytyczono odcinek specjalny z widowiskową beczką na trasie. Chorzowski obiekt będzie również gościł bazę rajdu i park serwisowy.

Na harmonogram niedzielnego, finałowego etapu Rajdu Śląska składają się oesy Marklowice Górne (gmina Zebrzydowice i gmina Jastrzębie-Zdrój), Hażlach oraz próba Województwo Śląskie, która będzie ostatnim odcinkiem specjalnym rozegranym w tym sezonie mistrzostw Europy. Trasa oesu Województwo Śląskie wiedzie przez miejscowość Kiczyce. Każda z niedzielnych prób sportowych będzie pokonywana dwukrotnie.

Zawody zakończy ceremonia mety i rozdania pucharów na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Rajd Śląska - kto będzie się ścigać? Jakie samochody zobaczymy?

W tegorocznym Rajdzie Śląska udział weźmie 110 załóg, a więc 220 zawodników z 13 krajów. 37 duetów będzie dysponować samochodami z napędem na cztery koła, z czego 22 to rajdówki Rally2, czyli najbardziej zaawansowane i najszybsze konstrukcje dopuszczone do startów w mistrzostwach Europy i Polski. Te samochody mają ponad 300 KM mocy, stały napęd na cztery koła, zawieszenie o imponującym skoku oraz sekwencyjną skrzynię biegów. Jeden egzemplarz rajdówki Rally2 kosztuje ponad milion złotych!

W ramach finałowej rundy mistrzostw Europy zmierzą się 33 duety, 14 z Polski, w tym trzy czołowe załogi punktacji cyklu. Z pierwszym numerem startowym pojadą liderzy tabeli i obrońcy tytułu - Hayden Paddon i John Kennard (Hyundai i20NRally2). Nowozelandczycy pokonają blisko 18 tys. km, by rywalizować na oesach w województwie śląskim.

Drugi numer startowy organizatorzy Rajdu Śląska przyznali wiceliderom tabeli - duetowi Mathieu Franceschi/Andy Malfoy (Skoda Fabia RS Rally2). Trójkę na rajdówkę przykleją Polacy - Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia RS Rally2) - dwukrotni triumfatorzy Rajdu Śląska (2019 i 2021). Start na Śląsku zaanonsowali także zawodnicy, którzy wygrywali już rundy mistrzostw Europy, a więc Rumuni Simone Tempestini/Sergio Itu (Skoda Fabia RS Rally2) i Francuzi - Yoann Bonato i Benjamin Bolloud (Citroen C3 Rally2).

Do rywalizacji w ramach krajowego czempionatu przystąpią 34 załogi. Nie zabraknie nikogo z czołówki tabeli, w tym liderów - braci Jarka i Marcina Szejów (Skoda Fabia Rally2 evo), zajmujących drugie miejsce Grzegorza Grzyba i Adama Biniędy (Skoda Fabia Rally2 evo) oraz sklasyfikowanych na pozycji numer trzy Jakuba Matulki i Daniela Dymurskiego (Skoda Fabia Rally2 evo). W czołowej piątce punktacji są także Zbigniew Gabryś i Damian Syty (Skoda Fabia RS Rally2) oraz wicemistrzowie kraju - Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski (Skoda Fabia Rally2 evo). O zwycięstwo w klasyfikacji 2WD (samochody z napędem na jedną oś) powalczy 13 załóg. Z kolei budowanymi m.in. w Polsce rajdówkami kategorii Rally3 pojedzie pięć duetów.

Na trasie kibice zobaczą także samochody historyczne. W stawce są m.in. takie konstrukcje jak Subaru Impreza, Subaru Legacy, Porsche 911, Lancia Delta Integrale czy też... Trabant 601. Najstarszym samochodem w gronie kilkudziesięcioletnich rajdówek jest BMW 320i z 1979 roku, którym startują Piotr i Izabela Filipiak.

Listę uczestników Rajdu Śląska uzupełnia 40 załóg zgłoszonych w ramach Rajdowych Mistrzostw Południa - cyklu rajdów okręgowych, krótszych niż rundy mistrzostw Polski czy Europy. W tych rozgrywkach prowadzenia bronić będą Kacper Potyra i Piotr Sieliło (Citroen DS3 THP).

Rajd Śląska - gra o najwyższą stawkę, czyli o co walczą zawodnicy?

Po rozegraniu siedmiu z ośmiu rund tegorocznych mistrzostw Europy (FIA ERC) walka o tytuł najlepszej rajdowej załogi na Starym Kontynencie nadal jest otwarta. O tym, kto założy mistrzowską koronę zdecydują wyniki Rajdu Śląska.

Szansę na końcowy triumf zachowały dwie załogi. Pierwszą są Francuzi Mathieu Franceschi i Andy Malfoy. Wiceliderzy punktacji zgromadzili do tej pory 104 punkty. W lepszej sytuacji są obrońcy tytułu - Hayden Paddon i John Kennard, którzy prowadzą w tabeli z dorobkiem 131 punktów.

Aby świętować w Chorzowie Paddon i Kennard potrzebują zdobyć co najmniej 16 punktów. Wystarczy im do tego piąte miejsce w klasyfikacji rundy mistrzostw Europy. Mogą też zająć pozycje szóstą, siódmą lub ósmą, pod warunkiem, że sumę 16 "oczek" uzbierają dzięki punktom za Power Stage, na którym pięć najszybszych załóg zdobywa odpowiednio 5, 4, 3, 2, 1.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk nie mogą już przeskoczyć Paddona i Kennarda, ale nadal są w grze o wicemistrzostwo Europy. Polacy mogą osiągnąć ten życiowy sukces jeśli w Rajdzie Śląska zdobędą o 19 punktów więcej niż Franceschi i Malfoy. W rundzie ME można wywalczyć maksymalnie 35 "oczek".

Przed szansą na największy w karierze sukces stoją bracia Szejowie. Załoga z Ustronia jest o krok od pierwszego w karierze tytułu mistrzów Polski. Liderzy tabeli zgromadzili do tej pory 132 punkty. W Rajdzie Śląska do zdobycia jest aż 50 punktów. To oznacza, że Szejów powstrzymać mogą cztery załogi: Grzyb/Binięda, Matulka/Dymurski (po 111 pkt), Gabryś/Syty (106 pkt) oraz Byśkiniewicz/Siatkowski (88 pkt).

Do końcowej klasyfikacji sezonu liczą się wyniki uzyskane we wszystkich sześciu rundach. Szejowie muszą zdobyć minimum 30 punktów, by zdobyć tytuł bez oglądania się na rywali. Taki dorobek gwarantuje im już szóste miejsce w klasyfikacji rundy RSMP lub siódme w połączeniu z czterema punktami za Power Stage.

Rajd Śląska rozstrzygnie także kwestię tytułu w mistrzostwach historycznych (Millers Oils HRSMP), w których prowadzą Marcin Majcher i Daniel Leśnik (Subaru Legacy 4WD).

Program Rajdu Śląska 2024

Piątek, 11 października

8:30 - 11:00 - odcinek testowy: GZM (Zabrze Mikulczyce, 3,05 km)

11:31 - odcinek kwalifikacyjny GZM (Zabrze Mikulczyce, 3,05 km)

13:00 - odcinek testowy GZM (Zabrze Mikulczyce, 3,05 km)

18:00 - uroczyste rozpoczęcie zawodów (ul. Dworcowa, Katowice)

20:05 - OS 1: Katowice (1,85 km)

Sobota, 12 października (7 odcinków specjalnych, łącznie 96,74 km)

7:20 - serwis A: 15 min (Stadion Śląski, Chorzów)

9:00 - OS 2 : Jastrzębie Zdrój (17,04 km)

: Jastrzębie Zdrój (17,04 km) 10:00 - OS 3 : Ochaby (10,8 km)

: Ochaby (10,8 km) 11:00 - OS 4 : Gmina Jasienica (19,78 km)

: Gmina Jasienica (19,78 km) 13:20 - serwis B: 30 min (Stadion Śląski, Chorzów)

15:15 - OS 5 : Jastrzębie Zdrój (17,04 km)

: Jastrzębie Zdrój (17,04 km) 16:15 - OS 6 : Ochaby (10,8 km)

: Ochaby (10,8 km) 17:15 - OS 7 : Gmina Jasienica (19,78 km)

: Gmina Jasienica (19,78 km) 19:30 - OS 8: Stadion Śląski (1,5 km)

Stadion Śląski (1,5 km) 19:50 - serwis C: 45 min (Stadion Śląski, Chorzów)

Niedziela, 13 października (7 odcinków specjalnych, łącznie 81,56 km)