220 zawodników z 13 krajów wystartuje w Rajdzie Śląska (11-13 października), który zakończy sezon mistrzostw Europy i Polski. Wśród zgłoszonych kierowców są pretendenci do tytułu rajdowych mistrzów Europy, w tym również jego obrońca, pochodzący z miejscowości oddalonej od bazy Rajdu Śląska o 17 728 km.

Zdjęcie ilustracyjne / Zbigniew Meissner / PAP

Po rozegraniu siedmiu z ośmiu rund tegorocznych mistrzostw Europy (FIA ERC) walka o tytuł najlepszej rajdowej załogi na Starym Kontynencie nadal jest otwarta. O tym, kto założy mistrzowską koronę, zdecydują wyniki Rajdu Śląska, finałowej rundy europejskiego czempionatu.

Oprócz zawodników z FIA ERC, na asfaltowych oesach w województwie śląskim zmierzą się także uczestnicy mistrzostw Polski (RSMP), w tym również historycznych (Millers Oils HRSMP) oraz Rajdowych Mistrzostw Południa - cyklu rajdów okręgowych. Wśród 14 zaplanowanych oesów jest m.in. widowiskowa, wieczorna próba w centrum Katowic, które są współgospodarzem wydarzenia. Sobotni etap zakończy ściganie na błoniach Stadionu Śląskiego - współorganizatora i bazy Rajdu Śląska.



18 tys. km podróży po tytuł

Z "jedynką" do rywalizacji ruszą obrońcy tytułu i liderzy punktacji (131 pkt) mistrzostw Europy - Hayden Paddon i John Kennard (Hyundai i20N Rally2). Aby wystartować na Śląsku Paddon pokona blisko 18 tys. km, jakie dzielą miejscowość, w której mieszka od bazy rajdu na Stadionie Śląskim. Nowozelandczycy to była załoga fabrycznego zespołu Hyundaia. Paddon ma na swoim koncie starty w 83 rundach WRC, z czego osiem ukończył na podium, a jedną wygrał (Argentyna 2016). Jest również siedmiokrotnym mistrzem Nowej Zelandii, triumfatorem mistrzostw Azji i Pacyfiku (2022) i pierwszym kierowcą spoza Europy, który zwyciężył w mistrzostwach Starego Kontynentu.

Drugi numer startowy organizatorzy Rajdu Śląska przyznali wiceliderom tabeli - duetowi Mathieu Franceschi/Andy Malfoy (Skoda Fabia RS Rally2). Francuzi mają na swoim koncie 104 punkty i jako jedyni zachowali szanse na pokonanie Paddona i Kennarda.

O tytuł wicemistrzowski w domowej rundzie FIA ERC powalczy załoga numer trzy - Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia RS Rally2). Dwukrotni triumfatorzy Rajdu Śląska zgromadzili do tej pory 91 punktów. Start na Śląsku zaanonsowali także zawodnicy, którzy wygrywali już rundy mistrzostw Europy, a więc Rumuni Simone Tempestini/Sergio Itu (Skoda Fabia RS Rally2) i Francuzi - Yoann Bonato i Benjamin Bolloud (Citroen C3 Rally2).

Łącznie w ramach rundy mistrzostw Europy zmierzą się 33 załogi, w tym 14 duetów z Polski.

Piątka w grze o mistrzostwo Polski

Zawody, których głównym partnerem jest województwo śląskie, są również kluczowe w kontekście walki o prymat w krajowym czempionacie. Do finałowej rundy RSMP zgłosiły się łącznie 34 załogi. Pięć z nich pozostaje w grze o tytuł mistrzów Polski. W najlepszej sytuacji są liderzy tabeli - bracia Jarek i Marcin Szejowie (Skoda Fabia Rally2 evo, 132 pkt). O czwarte mistrzostwo walczy Grzegorz Grzyb, pilotowany przez Adama Biniędę (Skoda Fabia Rally2 evo, 111 pkt). Taki sam dorobek punktowy mają Jakub Matulka i Daniel Dymurski (Skoda Fabia Rally2 evo). Piątkę pretendentów do tytułu zamykają Zbigniew Gabryś z Damianem Sytym (Skoda Fabia RS Rally2, 106 pkt) oraz aktualni wicemistrzowie kraju - Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski (Skoda Fabia Rally2 evo, 88 pkt). W ramach krajowego czempionatu w Rajdzie Śląska można zdobyć aż 50 punktów.

O zwycięstwo w klasyfikacji 2WD (samochody z napędem na jedną oś) powalczy 13 załóg. Z kolei budowanymi m.in. w Polsce rajdówkami kategorii Rally3 pojedzie pięć duetów.

Cztery cykle, zróżnicowana stawka

Podobnie, jak w poprzednich latach, na trasie Rajdu Śląska kibice będą mogli zobaczyć także samochody historyczne. Do decydującej rundy Millers Oils HRSMP przystąpi 16 załóg w rajdówkach sprzed lat. W stawce są m.in. takie konstrukcje jak Subaru Impreza, Subaru Legacy, Porsche 911, Lancia Delta Integrale czy też... Trabant 601. Najstarszym samochodem w gronie kilkudziesięcioletnich rajdówek jest BMW 320i z 1979 roku, którym startują Piotr i Izabela Filipiak. Podobnie, jak w RSMP, również w mistrzostwach historycznych o końcowy triumf powalczy pięć duetów: Majcher/Leśniak (Subaru Legacy, 107 pkt), Madziara/Pawłowski (Subaru Impreza, 98 pkt), Stopa/Ślęczka (BMW M3 E36, 94 pkt), Łusiak/Zaborowska (Ford Escort Cosworth, 65 pkt) oraz Lubiak/Dachowski (Porsche 911 SC RS, 63 pkt).

Listę uczestników Rajdu Śląska uzupełnia 40 załóg zgłoszonych w ramach Rajdowych Mistrzostw Południa - cyklu rajdów okręgowych, krótszych niż rundy mistrzostw Polski czy Europy. W tych rozgrywkach prowadzenia bronić będą Kacper Potyra i Piotr Sieliło (Citroen DS3 THP).

Łącznie w tegorocznym Rajdzie Śląska udział weźmie 110 załóg, a więc 220 zawodników z 13 krajów. 37 duetów będzie dysponować samochodami z napędem na cztery koła, z czego 22 to rajdówki Rally2, czyli najbardziej zaawansowane i najszybsze konstrukcje dopuszczone do startów w mistrzostwach Europy i Polski.

Pierwszą okazją do zobaczenia najlepszych europejskich załóg w akcji będzie odcinek testowy i kwalifikacyjny w Zabrzu-Mikulczycach (11 października od 8:30). Próba, której nazwa nawiązuje do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - partnera strategicznego zawodów, zdecyduje o kolejności, w jakiej załogi będą ruszać do pierwszego etapu Rajdu Śląska.

Punktacja FIA ERC przed Rajdem Śląska

Paddon/Kennard 131 pkt Franceschi/Mafloy 104 Marczyk/Gospodarczyk 91 Mabellini/Lenzi 71 pkt Tempestini/Itu 59 pkt Armstrong/Treacy 59 pkt Ostberg/Barth 51 pkt Simon Wagner 49 pkt Llarena/Fernandez 45 pkt Cais/Bacigal 44 pkt

Punktacja RSMP przed Rajdem Śląska

Szeja/Szeja 132 pkt Grzyb/Binięda 111 pkt Matulka/Dymurski 111 pkt Gabryś/Syty 106 pkt Byśkiniewicz/Siatkowski 88 pkt Kołtun/Pleskot 63 pkt Kowalczyk/Hryniuk 46 pkt Sobczak/Marczewski 41 pkt Marczyk/Gospodarczyk 35 pkt Laskowski/Kuśnierz 33 pkt

Rajdowe Mistrzostwa Europy (FIA ERC)

To najstarszy rajdowy cykl na świecie i druga najważniejsza, po WRC, seria w tej dyscyplinie. W tym roku rozpoczął się 72. już sezon Rajdowych Mistrzostw Europy. Pierwszy przeprowadzono w 1953 roku. Przez lata wiele polskich rajdów było zaliczanych do kalendarza tych prestiżowych rozgrywek, na czele z Rajdem Polski, czyli drugą - po Rajdzie Monte Carlo - najstarszą imprezą na świecie.

Sukcesy w mistrzostwach Europy odnosili również Polacy. Po trzy tytuły na swoim koncie mają kierowcy pochodzący z województwa Śląskiego - urodzony w Dąbrowie Górniczej Sobiesław Zasada i pochodzący z Ustronia Kajetan Kajetanowicz.

Droga rozwoju Rajdu Śląska

Pierwsza edycja Rajdu Śląska odbyła się w 2017 roku, od razu w randze rundy mistrzostw Polski - najważniejszej serii rajdowej w naszym kraju. W 2023 roku zawody zyskały międzynarodową rangę, stając się częścią rajdowego pucharu Europy. Zyskały także uznanie Światowej Federacji Samochodowej (FIA) oraz promotora mistrzostw Europy, którego efektem jest awans Rajdu Śląska do Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA ERC) - drugiego najważniejszego cyklu na świecie.