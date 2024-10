W piątek rozpocznie się historyczna edycja Rajdu Śląska. Historyczna, bo po raz pierwszy rozgrywana w ramach mistrzostw Europy. W niedzielę na zakończenie zmagań załóg na śląskich trasach poznamy rajdowego mistrza Starego Kontynentu, a także mistrza Polski. Szanse na wicemistrza Europy ma kierowca Orlen Teamu Miko Marczyk, który zajmuje obecnie 3. miejsce w klasyfikacji generalnej. "Czuję satysfakcję, że kończymy sezon na naszych domowych trasach i mamy jeszcze z nich dobre wspomnienia" – podkreśla Miko Marczyk, który Rajd Śląska wygrywał dwa razy. Bazą rajdu po raz kolejny będzie Stadion Śląski w Chorzowie.

W piątek rusza Rajd Śląska / Jarek Praszkiewicz / PAP/EPA

Pierwszą okazją do zobaczenia najlepszych europejskich załóg w akcji będzie odcinek testowy i kwalifikacyjny w Zabrzu-Mikulczycach 11 października od godz. 8:30. Próba, której nazwa nawiązuje do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - partnera strategicznego zawodów, zdecyduje o kolejności, w jakiej załogi będą ruszać do pierwszego etapu Rajdu Śląska. Prawdziwe emocje rajdowe zaczną się jednak w piątkowy wieczór w Katowicach.

Zaczynamy na ulicy Dworcowej w Katowicach, tam oficjalny start rajdu. A już od 20:00 przenosimy się pod katowicki Spodek, tam super widowiskowy odcinek specjalny otwierający rywalizację - podkreśla Rafał Rezler, rzecznik prasowy Rajdu Śląska.

Tego dnia Strefa Kultury zwykle kojarzona z koncertami, bo znajduje się w niej m.in.: NOSPR zamieni się w arenę, na której, o jak najlepsze czasy będą walczyć rajdowe załogi. Dla Katowic to powrót do historii, podkreśla prezydent tego miasta Marcin Krupa.

Pamiętam jeszcze w latach 80., kiedy byłem małym chłopcem, w Katowicach gościł Rajd Wisły. Baza tego rajdu była przy dawnym hotelu Warszawa, czyli dzisiejszym hotelu Novotel. To pokazuje, że Katowice mają wiele wspólnego z rajdami, a miejski odcinek w Strefie Kultury zapowiada się bardzo ciekawie - mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rajd Śląska rusza w piątek

W sobotę i niedzielę rywalizacja przeniesie się na południe województwa śląskiego. Bazą rajdu znów będzie jednak Stadion Śląski w Chorzowie. Wokół tego legendarnego obiektu powstanie strefa serwisowa, w której każdy będzie mógł podejrzeć pracę mechaników.

Najlepszą okazją, żeby zobaczyć mechaników rajdowych przy pracy będzie sobota wieczór. Po wieczornym odcinku specjalnym przy Stadionie Śląskim mamy przewidziany długi, bo 45 minutowy serwis. Co ważne wstęp jest wolny. Można przyjść, przespacerować się wokół Stadionu Śląskiego i zobaczyć samochody rajdowe i to różne samochody rajdowe. To będą nie tylko rajdówki najnowszej generacji warte 1,2 mln zł, ale też zabytkowe, historyczne samochody rajdowe - podkreśla Rafał Rezler rzecznik prasowy Rajdu Śląska.

Na całej trasie rajdu nie brakuje też stref kibica, ważne jest w nich jednak zachowanie bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku, co podkreślają organizatorzy rajdu.

Wideo youtube

W niedzielę poznamy mistrza Europy i mistrza Polski

Z "jedynką" do rywalizacji ruszą obrońcy tytułu i liderzy punktacji (131 pkt) mistrzostw Europy - Hayden Paddon i John Kennard (Hyundai i20N Rally2). Aby wystartować na Śląsku Paddon pokona blisko 18 tys. km, jakie dzielą miejscowość, w której mieszka, od bazy rajdu na Stadionie Śląskim. Paddon ma na swoim koncie starty w 83 rundach WRC, z czego osiem ukończył na podium, a jedną wygrał (Argentyna 2016 r.). Jest również pierwszym kierowcą spoza Europy, który zwyciężył w mistrzostwach Starego Kontynentu.

Drugi numer startowy organizatorzy Rajdu Śląska przyznali wiceliderom tabeli - duetowi Mathieu Franceschi/Andy Malfoy (Skoda Fabia RS Rally2). Francuzi mają na swoim koncie 104 punkty i jako jedyni zachowali szanse na pokonanie Paddona i Kennarda.

O tytuł wicemistrzowski w domowej rundzie FIA ERC powalczy załoga numer trzy - Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia RS Rally2). Dwukrotni triumfatorzy Rajdu Śląska zgromadzili do tej pory 91 punktów.

Czuję satysfakcję, że kończymy sezon na naszych domowych trasach i mamy jeszcze z nich dobre wspomnienia - podkreśla Miko Marczyk, który Rajd Śląska wygrywał 2 razy.

Łącznie w ramach rundy mistrzostw Europy zmierzą się 33 załogi, w tym 14 duetów z Polski

Zawody, których głównym partnerem jest województwo śląskie, są również kluczowe w kontekście walki o prymat w krajowym czempionacie. Do finałowej rundy RSMP zgłosiły się łącznie 34 załogi. Pięć z nich pozostaje w grze o tytuł mistrzów Polski. W najlepszej sytuacji są liderzy tabeli - bracia Jarek i Marcin Szejowie (Skoda Fabia Rally2 evo, 132 pkt), którzy trasy Rajdu Śląska znają doskonale.

To jest mój rajd. Może wiąże się z tym jakaś dodatkowa presja, ale ja go znam najlepiej. Jechaliśmy go już wiele razy i to różnymi samochodami. Ja chcę wykorzystać przewagę tej znajomości tras. My też tego rajdu nie musimy wygrać, żeby zdobyć tytuł. My go musimy kontrolować i być na mecie - podkreśla Jarosław Szeja.

O czwarte mistrzostwo walczy wciąż Grzegorz Grzyb, pilotowany przez Adama Biniędę (Skoda Fabia Rally2 evo, 111 pkt). Taki sam dorobek punktowy mają Jakub Matulka i Daniel Dymurski (Skoda Fabia Rally2 evo). Piątkę pretendentów do tytułu zamykają Zbigniew Gabryś z Damianem Sytym (Skoda Fabia RS Rally2, 106 pkt) oraz aktualni wicemistrzowie kraju - Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski (Skoda Fabia Rally2 evo, 88 pkt). W ramach krajowego czempionatu w Rajdzie Śląska można zdobyć aż 50 punktów.

Podobnie jak w poprzednich latach na trasie Rajdu Śląska kibice będą mogli zobaczyć także samochody historyczne. Do decydującej rundy Millers Oils HRSMP przystąpi 16 załóg w rajdówkach sprzed lat. W stawce są m.in. takie konstrukcje jak Subaru Impreza, Subaru Legacy, Porsche 911, Lancia Delta Integrale czy też... Trabant 601. Najstarszym samochodem w gronie kilkudziesięcioletnich rajdówek jest BMW 320i z 1979 r., którym startują Piotr i Izabela Filipiak.

Podobnie, jak w RSMP, również w mistrzostwach historycznych o końcowy triumf powalczy pięć duetów: Majcher/Leśniak (Subaru Legacy, 107 pkt), Madziara/Pawłowski (Subaru Impreza, 98 pkt), Stopa/Ślęczka (BMW M3 E36, 94 pkt), Łusiak/Zaborowska (Ford Escort Cosworth, 65 pkt) oraz Lubiak/Dachowski (Porsche 911 SC RS, 63 pkt).

Punktacja FIA ERC przed Rajdem Śląska:1. Paddon/Kennard 131 pkt2. Franceschi/Mafloy 1043. Marczyk/Gospodarczyk 914. Mabellini/Lenzi 71 pkt5. Tempestini/Itu 59 pkt6. Armstrong/Treacy 59 pkt7. Ostberg/Barth 51 pkt8. Simon Wagner 49 pkt8. Llarena/Fernandez 45 pkt9. Cais/Bacigal 44 pkt10. Crugnola/Pietro Elia Ometto 35 pkt

Punktacja RSMP przed Rajdem Śląska:1. Szeja/Szeja 132 pkt2. Grzyb/Binięda 111 pkt3. Matulka/Dymurski 111 pkt4. Gabryś/Syty 106 pkt5. Byśkiniewicz/Siatkowski 88 pkt6. Kołtun/Pleskot 63 pkt7. Kowalczyk/Hryniuk 46 pkt8. Sobczak/Marczewski 41 pkt9. Marczyk/Gospodarczyk 35 pkt10. Laskowski/Kuśnierz 33 pkt

Program Rajdu Śląska 2024

Piątek, 11 października

8:30 - 11:00 - odcinek testowy: GZM (Zabrze Mikulczyce, 3,05 km)

11:31 - odcinek kwalifikacyjny GZM (Zabrze Mikulczyce, 3,05 km)

13:00 - odcinek testowy GZM (Zabrze Mikulczyce, 3,05 km)

18:00 - uroczyste rozpoczęcie zawodów (ul. Dworcowa, Katowice)

20:05 - OS 1: Katowice (1,85 km)

Sobota, 12 października (7 odcinków specjalnych, łącznie 96,74 km)

7:20 - serwis A: 15 min (Stadion Śląski, Chorzów)

9:00 - OS 2 : Jastrzębie Zdrój (17,04 km)

: Jastrzębie Zdrój (17,04 km) 10:00 - OS 3 : Ochaby (10,8 km)

: Ochaby (10,8 km) 11:00 - OS 4 : Gmina Jasienica (19,78 km)

: Gmina Jasienica (19,78 km) 13:20 - serwis B: 30 min (Stadion Śląski, Chorzów)

15:15 - OS 5 : Jastrzębie Zdrój (17,04 km)

: Jastrzębie Zdrój (17,04 km) 16:15 - OS 6 : Ochaby (10,8 km)

: Ochaby (10,8 km) 17:15 - OS 7 : Gmina Jasienica (19,78 km)

: Gmina Jasienica (19,78 km) 19:30 - OS 8: Stadion Śląski (1,5 km)

Stadion Śląski (1,5 km) 19:50 - serwis C: 45 min (Stadion Śląski, Chorzów)

Niedziela, 13 października (7 odcinków specjalnych, łącznie 81,56 km)