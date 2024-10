Barcelona rozbiła Bayern Monachium 4:1 w 3. kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jedną z bramek uzyskał Robert Lewandowski. Manchester City, który pokonał u siebie Spartę Praga 5:0, został pierwszym w historii tych rozgrywek zespołem niepokonanym w 26 kolejnych meczach.

Barcelona rozbiła Bayern Monachium 4:1 / ALBERTO ESTEVEZ / PAP/EPA

W Barcelonie spotkanie zaczęło się dobrze dla gospodarzy, prowadzonych przez byłego trenera Bayernu Niemca Hansiego Flicka. Jeszcze zanim minęła pierwsza minuta gola zdobył Brazylijczyk Raphinha. Jednak w 18. wyrównał Anglik Harry Kane, który cieszył się też z bramki kilka minut wcześniej, ale pełniący rolę sędziów VAR Tomasz Kwiatkowski i Piotr Lasyk dopatrzyli się wówczas pozycji spalonej.

Później jednak inicjatywę znów przejęła "Duma Katalonii". W 36. minucie Fermin Lopez podał do Lewandowskiego, a Polak posłał piłkę do prawie pustej bramki. Z tym golem związane były jednak kontrowersje, bo chwilę wcześniej Lopez odepchnął wyskakującego do piłki koreańskiego obrońcę Bawarczyków Kima Min-Jae. Po konsultacji z polskim duetem VAR słoweński arbiter główny Slavko Vincic nie zmienił swojej decyzji i uznał gola.

Radość Lewandowskiego była nieco stonowana, bo kapitan reprezentacji Polski grał w Bayernie w latach 2014-22 - również w czasie, gdy trenerem Bawarczyków był Flick - i zdobył wiele trofeów, m.in. był ośmiokrotnie mistrzem Niemiec i triumfował w Lidze Mistrzów.

Był to 97. gol Polaka w karierze w LM. W klasyfikacji wszech czasów ustępuje tylko Portugalczykowi Cristiano Ronaldo - 140 oraz Argentyńczykowi Lionelowi Messiemu - 129. Obaj występują obecnie poza Europą.

Był to 97. gol Polaka w karierze w LM / ALBERTO ESTEVEZ / PAP/EPA

Jeszcze przed przerwą prowadzenie Barcelony powiększył Raphinha (45.), a w drugiej połowie Brazylijczyk skompletował hat-trick (56.). Tylko czterem piłkarzom w historii LM udało się strzelić trzy bramki Bayernowi w jednym meczu - wcześniej dokonali tego Holender Roy Makaay, Argentyńczyk Sergio Aguero i Ronaldo.



Choć Barcelona w 1. kolejce niespodziewanie przegrała z AS Monaco 1:2, teraz ma duże powody do radości. Po zwycięstwach nad Young Boys Berno 5:0 i teraz nad Bayernem ma sześć punktów. W hiszpańskiej ekstraklasie po 10 kolejkach jest na czele tabeli z trzema punktami przewagi nad broniącym tytułu Realem, z którym zmierzy się w sobotę w Madrycie.



Tymczasem Bayern musi szybko zacząć odrabiać straty w Champions League, bo środowa porażka była jego drugą z rzędu. Wcześniej niespodziewanie uległ Aston Villi 0:1. Bezprecedensowe zwycięstwo nad Dinamem Zagrzeb 9:2 z 1. kolejki w tym świetle nie jest już tak istotne.

Powodów do radości nie mieli w środę kibice innego hiszpańskiego klubu - Atletico Madryt. Choć gospodarze prowadzili 1:0, ostatecznie przegrali z Lille 1:3. Francuski klub ma "patent" na rywali ze stolicy w Hiszpanii, bo w 2. kolejce wygrał z Realem 1:0.

Piłkarze Atletico Madryt / JUANJO MARTIN / PAP/EPA

Komplet zwycięstw odniosły w tym tygodniu ekipy angielskie. Manchester City pobił rekord należący do lokalnego rywala Manchesteru United, który w latach 2007-09 nie przegrał 25 meczów z rzędu w Lidze Mistrzów. W środę podopieczni hiszpańskiego trenera Josepa Guardioli nie dali szans Sparcie i w ostatnich 26 spotkaniach mają bilans 18 zwycięstw i ośmiu remisów.



Bramki dla mistrzów Anglii zdobyli Phil Foden (3.), Norweg Erling Haaland (58. i 68.), John Stones (64.) oraz reprezentant Portugalii Matheus Nunes (88. z karnego). Zaledwie 24-letni Haaland ma już 44 bramki w Champions League i brakuje mu jeszcze czterech, aby dołączyć do najskuteczniejszej dziesiątki w historii tych rozgrywek.



Kompletem punktów po trzech kolejkach może pochwalić się Liverpool, który wygrał na wyjeździe z RB Lipsk 1:0 dzięki bramce Urugwajczyka Darwina Nuneza (27.). Z kolei we wtorek Arsenal Londyn, z Jakubem Kiwiorem na ławce rezerwowych, wygrał takim samym wynikiem z Szachtarem Donieck, a Aston Villa, której rezerwowym był Matty Cash, pokonała na wyjeździe Bolognę Łukasza Skorupskiego i Kacpra Urbańskiego 2:0.



Ze skromnego zwycięstwa cieszył się też mistrz Włoch Inter Mediolan - w Szwajcarii nad Young Boys Berno 1:0. Jedynego gola strzelił w końcówce Francuz Marcus Thuram (90+3.). Na początku drugiej połowy rzutu karnego dla gości nie wykorzystał Austriak Marko Arnautovic.



W ekipie gospodarzy do 77. minuty grał Łukasz Łakomy, a w zespole Interu w 61. na placu gry pojawił się Piotr Zieliński.



Poiza tym Benfica, która miała komplet punktów po dwóch kolejkach, niespodziewanie przegrała w Lizbonie z Feyenoordem Rotterdam 1:3, a Dinamo Zagrzeb pokonało na wyjeździe FC Salzburg 2:0. W drużynie gospodarzy od pierwszej do ostatniej minuty grał Kamil Piątkowski, a jedną z bramek dla mistrza Chorwacji zdobył Sandro Kulenovic, który rozpoczynał seniorską karierę w barwach Legii Warszawa.



We wcześniejszym spotkaniu dwóch ekip, które odniosły zwycięstwa w pierwszych dwóch kolejkach, debiutujący w Champions League Brest odebrał punkty mistrzowi Niemiec Bayerowi Leverkusen, remisując z nim w roli gospodarza w Guingamp 1:1. Na gola Floriana Wirtza dla gości (24.) odpowiedział jeszcze przed końcem pierwszej połowy Pierre Lees-Melou (39.).



Remis padł także w meczu Atalanty z Celtikiem Glasgow w Bergamo, gdzie bramki nie padły. Z ławki rezerwowych gości spotkanie oglądał Maik Nawrocki.



Pozostałe dziewięć meczów tej kolejki zostało rozegranych we wtorek. Tego dnia m.in. Real Madryt pokonał u siebie Borussię Dortmund 5:2, a AS Monaco, z debiutującym w rozgrywkach bramkarzem Radosławem Majeckim, rozbiło przed własną publicznością Crveną Zvezdę Belgrad 5:1.



Ponadto Club Brugge Michała Skórasia przegrał na wyjeździe z AC Milan 1:3, a Juventus Turyn, w którego składzie wciąż brakuje kontuzjowanego Arkadiusza Milika, niespodziewanie uległ u siebie VfB Stuttgart 0:1.



W tabeli po trzech kolejkach są tylko dwa zespoły, które zgromadziły komplet punktów: Aston Villa oraz Liverpool. Po siedem "oczek" mają Manchester City, AS Monaco, Brest, Bayer Leverkusen, Inter Mediolan, Sporting Lizbona i Arsenal Londyn.



Od tego sezonu rozgrywki LM odbywają się w nowym formacie, z fazą ligową zamiast grupowej. Uczestnicy są klasyfikowani w jednej, wspólnej tabeli. Prawie do końca stycznia każdy będzie rywalizować z ośmioma różnymi rywalami (czterema u siebie i czterema na wyjeździe). Drużyny, które zajmą miejsca 1-8, zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe kluby zostaną wyeliminowane.