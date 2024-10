Polacy w akcji

Skorupski i Urbański rozpoczęli mecz na Villa Park od pierwszej minuty, natomiast prawy obrońca Matty Cash zasiadł na ławce rezerwowych Aston Villi. Bramkarz reprezentacji Polski dał się zaskoczyć, gdy John McGinn wykonał dośrodkowanie z rzutu wolnego, po którym nikt już nie dotknął piłki. Skorupskiego pokonał też Kolumbijczyk Jhon Duran.

Majecki pierwszy raz w sezonie zagrał w barwach AS Monaco w piątek, w bezbramkowym meczu Ligue 1 z Lille. Polak we wtorek otrzymał kolejną szansę od trenera Adiego Huttera. Był to jego pierwszy występ w Champions League.

Pierwszą bramkę dla Monaco zdobył Japończyk Takumi Minamino. Mistrzowie Serbii wyrównali, gdy Senegalczyk Cherif Ndiaye wykorzystał rzut karny. Tuż przed przerwą gola "do szatni" strzelił Szwajcar Breel Embolo. W drugiej połowie rozmiary zwycięstwa klubu z Księstwa powiększyli reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej Wilfried Singo, Minamino i Francuz Maghnes Akliouche. Szczególnej urody był gol Singo, który zdecydował się na strzał z ponad 30 metrów i umieścił piłkę w okienku bramki.