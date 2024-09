Orlen analizuje warunki współpracy z PKOl, w tym również kwestie dalszego finasowania - poinformowała spółka komunikacie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Potwierdzamy, że analizujemy warunki współpracy z PKOl, w tym również kwestie dalszego finasowania. Do czasu pozyskania wyczerpujących wyjaśnień, nie informujemy o szczegółach prowadzonych rozmów" - poinformował Orlen w przesłanym PAP komunikacie.

Orlen to kolejna spółka, która rozważa zakończenie współpracy z PKOl. We wtorek umowę sponsorską oficjalnie wypowiedział przewoźnik PKP Intercity. Jako powód wypowiedzenia umowy spółka podała utratę zaufania do PKOl, wynikającą z kontrowersji medialnych wokół działaczy komitetu.

Wcześniej 6 września pojawiły się natomiast informacje o zerwaniu umowy przez Polskie Porty Lotnicze, jednak rzeczniczka PKOl Katarzyna Kochaniak-Roman zaprzeczyła tym doniesieniom, przekazując PAP, że "pismo nie wywołuje żadnych skutków prawnych, ponieważ w samej umowie przewidziano konkretne powody jej rozwiązania, a one nie zaistniały".

Kontrole w PKOl

Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu szef resortu sportu i turystyki zapowiedział, że wystąpi do NIK i stołecznego ratusza o wszczęcie kontroli dot. finansów PKOl, w tym wydatkowania przez tę organizację pieniędzy z budżetu państwa i spółek Skarbu Państwa oraz w zakresie prawidłowości podejmowania decyzji dotyczących wynagrodzeń członków zarządu PKOl, na czele z prezesem Radosławem Piesiewiczem, który w przeciwieństwie do swoich poprzedników miałby nie pełnić tej funkcji społecznie.

W PKOl trwają obecnie dwie kontrole. Pierwszą przeprowadza prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski jako organ nadzoru prawnego w kwestii prawidłowego funkcjonowania PKOl.

Otrzymaliśmy pytania, na które mamy odpowiedzieć w ciągu dwóch tygodni. Termin mija w przyszłym tygodniu - wyjaśniła Kochaniak-Roman.

Drugą przeprowadza Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Na rozpoczęcie przesłania dokumentów dostaliśmy dziesięć dni. Pierwsze dokumenty już przekazaliśmy. Kontrola dotyczy zakresu prawidłowości naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług - uzupełniła.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w PKOl, którą zapowiedział minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, w ogóle się nie rozpoczęła.

W zakończonych 11 sierpnia igrzyskach w Paryżu Polska zajęła 42. miejsce w klasyfikacji medalowej, z dorobkiem jednego złotego, czterech srebrnych i pięciu brązowych.