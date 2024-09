Burmistrz Wołomina na Mazowszu kolejny raz apeluje do Minister Klimatu i Środowiska. Elżbieta Radwan oczekuje natychmiastowej reakcji związku z poważnym zagrożeniem, jakie stanowi nielegalne składowisko niebezpiecznych odpadów. W centrum 30-tysięcznego miasta, przy ulicy Łukasiewicza, zalega ich nawet 20 tysięcy ton.

Wołomin - teren, gdzie składowane są niebezpieczne odpady / Rafał Guz / PAP

Mieszkańcy Wołomina czują się, jakby siedzieli na bombie. Pojemniki z odpadami zgromadzone na wysypisku w centrum miasta narażone są na zmienne warunki pogodowe. Padający deszcz albo jakieś nadmierne upały mogą wpłynąć na to, że coś niebezpiecznego wydarzy się z tymi pojemnikami.

Czujemy się zagrożeni

"Zebrane tam chemikalia - łatwopalne, toksyczne - stanowią olbrzymie zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, środowiska oraz wód gruntowych. Zanieczyszczenie rzeki Czarnej, której wody zasilają Kanał Żerański, może zagrozić, poprzez skażenie środowiska setkom tysięcy mieszkańców" - czytamy w liście do szefowej resortu klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski napisanym przez burmistrz Wołomina.

Czujemy się zagrożeni, ponieważ ostatnie zjawiska pogodowe pokazały, że jeżeli nie będzie szybkiej reakcji Ministerstwa Klimatu i Środowiska w tym zakresie, może się różnie skończyć - mówi RMF FM Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina.

Każdy pożar, każde doniesienie prasowe, które państwo przekazujecie w mediach o jakimś pożarze składowiska niebezpiecznych odpadów, po prostu wzbudzają w nas kolejny lęk - powiedziała reporterce RMF FM Magdalenie Grajnert burmistrz.

Ryzyko samozapłonu

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska potwierdza, że mauzery i beczki, w których przechowywane są odpady niebezpieczne, są w fatalnym stanie i istnieje realne ryzyko samozapłonu.

"Składowisko to położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie kluczowych elementów infrastruktury, takich jak linia kolejowa Rail Baltica, infrastruktura energetyczna, zakład chemiczny o zwiększonym ryzyku poważnej awarii oraz osiedla mieszkaniowe i centrum handlowe. Każdego dnia setki ludzi korzystają ze wspomnianego centrum handlowego, pobliskiej drogi wojewódzkiej nr 635 oraz podmiejskiej kolei łączącej gminę Wołomin i okoliczne miejscowości z Warszawą. Skala zagrożenia jest ogromna. Dodatkowo, system wizyjny w miejscu składowania odpadów nie działa, co zwiększa ryzyko zdarzeń mogących doprowadzić do katastrofalnych skutków" - podkreśla w liście Elżbieta Radwan.

Do problemu Wołomina z odpadami i apelu do ministerstwa będziemy dzisiaj wracać w Faktach RMF FM.