Sztafeta z ogniem olimpijskim przed zimowymi igrzyskami Mediolan-Cortina d'Ampezzo 2026 (6-22 lutego) odwiedzi 110 regionów we Włoszech i w ciągu 63 dni przemierzy 12 tysięcy kilometrów - ogłosili organizatorzy w Weronie. Dokładnie za rok ogień zostanie wzniecony w starożytnej Olimpii.

Zdjęcie ilustracyjne / ANGELOS TZORTZINIS / AFP / East News

Wybór miejsca na ogłoszenie trasy sztafety nie był przypadkowy, bowiem w tym historycznym mieście leżącym nad rzeką Arno, u podnóża Alp Weneckich, w regionie Wenecja Euganejska odbędzie się ceremonia zamknięcia igrzysk i rozpoczęcia paralimpiady (6-15 marca).

Areną obydwu uroczystości będzie najlepiej zachowany amfiteatr z czasów rzymskich, trzeci co do wielkości we Włoszech, po rzymskim Koloseum i obiekcie w Kapui. Może on pomieścić 15 tysięcy osób.

Ogień z Aten przybędzie do Rzymu 4 grudnia i dwa dni później rozpocznie się sztafeta, w której weźmie udział 10 001 uczestników - poinformował szef komitetu organizacyjnego Andrea Varnier. Trasa będzie wiodła najpierw przez Toskanię, potem wyspy Sardynię i Sycylię, i powróci na stały włoski ląd 19 grudnia. W Boże Narodzenie 2025 ogień olimpijski "odwiedzi" Neapol, a w Nowy Rok Bari. To Turynu stolicy Piemontu dotrze 11 stycznia, a do Werony 18 stycznia.

Natomiast osiem dni później, w 70. rocznicę otwarcia IO w 1956 roku, będzie w Cortinie d’Ampezzo.

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się 6 lutego na piłkarskim stadionie San Siro w Mediolanie. Uroczystość ta powróci więc do tradycyjnego formatu, po tym jak w lecie w Paryżu odbyła się na Sekwanie.

Szczegóły całej trasy sztafety zostaną ogłoszone w lutym przyszłego roku.