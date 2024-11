Będzie demonstracja związkowców ze Śląska i Zagłębia w Warszawie. 9 stycznia pojadą do stolicy, by bronić miejsc pracy w elektrowniach. To zapowiedź Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności - donosi reporterka RMF FM Anna Kropaczek.

Na zdjęciu: elektrownia w Rybniku / Andrzej Grygiel / PAP Związkowcy będą bronić zatrudnienia w elektrowniach Rybnik i Łaziska, a także w przedsiębiorstwa, które z nimi współpracują i łącznie zapewniają nawet kilka tysięcy miejsc pracy. Jak informowaliśmy, elektrownie węglowe mają być likwidowane już z końcem przyszłego roku. Związkowcy podkreślają, że w przypadku rybnickiego zakładu, który zatrudnia około 500 osób, łamane są zapisy umowy społecznej - zgodnie z nią elektrownia w Rybniku miała działać przynajmniej do 2030 roku. "Solidarność": Polska energia powinna nadal opierać się na węglu Kilka dni temu Śląsko-Dąbrowska "Solidarność" przedstawiła wyniki raportu "Ocena technicznej i finansowej wykonalności Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030". Polska energia powinna nadal opierać się na węglu. Gazu mamy mało, atom to przyszłość, a odnawialne źródła energii nie wystarczają - to wnioski płynące z tego dokumentu. Raport przekazano do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Podkreślono w nim, że węgiel powinien być podstawą stabilizacji systemu energetycznego w Polsce do czasu wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych.