Tegoroczny maraton w Londynie można zaliczyć do wyjątkowo udanych. Nie dość, że ukończyła go rekordowa liczba biegaczy, to jeszcze zebrano największą do tej pory ilość pieniędzy na cele charytatywne. Organizatorzy poinformowali, że zgromadzono 73,5 mln funtów.

Maraton w Londynie / Aaron Chown / PAP/EPA Poprzedni rekord finansowy ustanowiono w 2019 r., zbierając 66,4 mln funtów. Zawrotne kwoty sprawiły, że londyński maraton jest uznawany za największą jednodniową zbiórkę na cele charytatywne. Tegoroczny wynik podano dopiero teraz, choć sam bieg odbył się w kwietniu. "Chylę czoła przed każdym uczestnikiem, który przyczynił się do tego światowego rekordu, która to suma zapewnia pomoc wielu ludziom i organizacjom charytatywnym" - napisał w komunikacie prasowym dyrektor generalny maratonu Hugh Brasher. Dodał, że od pierwszej edycji imprezy w 1981 r. udało się zebrać ponad 1,3 mld funtów na cele charytatywne. Rywalizację w 44. edycji ukończyło w tym roku ponad 53 tysiące biegaczy, wystartowało zaś 54 281 osób. Peres Jepchirchir na linii mety / John Walton / PAP/EPA Mistrzyni olimpijska z Tokio Kenijka Peres Jepchirchir rezultatem 2:16.16 uzyskała najlepszy czas w historii kobiecego maratonu w stolicy Anglii. 45. edycja maratonu w Londynie została zaplanowana na 27 kwietnia 2025 r. Zobacz również: Liga Europy. Remis w Manchesterze na inaugurację nowego formatu rozgrywek

