Helene może się stać jednym z największych huraganów w ciągu ostatniego stulecia - ocenił ekspert ds. huraganów Michael Lowry. Tysiące mieszkańców Florydy zostało ewakuowanych. Odwołano również ponad 600 lotów.

W Zatoce Meksykańskiej Helene może stać się jednym z największych żywiołów w ciągu ostatniego stulecia - ocenił ekspert ds. huraganów Michael Lowry, którego cytuje CNN.



Jak prognozują meteorolodzy, Helene przejdzie na zachód od Tallahassee jako huragan 4. kategorii w skali Saffira-Simpsona (prędkość wiatru 210 do 250 km/godz.). W takim przypadku byłby to najsilniejszy huragan w promieniu ok. 50 km od Tallahassee od końca XIX wieku.