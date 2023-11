Od 22 grudnia na tory wróci 5 całorocznych połączeń kolejowych do Zakopanego i 2 sezonowe. Do tej pory pociągiem do stolicy Tatr można było dojechać bezpośrednio tylko w wakacje i ferie zimowe.

Zdj. ilustracyjne / PKP Intercity / Materiały prasowe Mieszkańcy Trójmiasta będę mogli dojechać do stolicy Tatr pociągami TLK Małopolska, TLK Karpaty oraz IC Witkacy. Z Warszawy będzie można pojechać w Tatry 2 pociągami wyruszającymi z Trójmiasta, a także składami EIC Tatry oraz IC Karłowicz rozpoczynającymi bieg w stolicy. Ostatni z nich po drodze zatrzyma się m.in. w Kielcach. Pociąg EIC Tatry pokona całą trasę ze stolicy do Zakopanego w czasie 4 godziny i 53 minuty. Oznacza to niemal godzinne przyspieszenie w porównaniu z poprzednim rozkładem jazdy. Z Krakowa do stolicy Tatr kursować będzie 5 połączeń: EIC Tatry, TLK Małopolska, TLK Karpaty, IC Karłowicz oraz IC Witkacy. Ze Szczecina przez Poznań i Katowice pojedzie sezonowy skład IC Podhalanin, a z Bydgoszczy sezonowy pociąg IC Halny, który zabierze pasażerów z województwa śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.