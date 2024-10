Tunel na zakopiance zostanie zamknięty. W najbliższych dniach zaplanowano w nim nocne prace serwisowe. GDDKiA wyznaczy objazdy. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

W nocy z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę GDDKiA planuje prace serwisowe w tunelu na zakopiance. Droga zostanie zamknięta, a kierowcy będą musieli pojechać objazdami.



Będziemy prowadzić nocne prace serwisowe w tunelu na zakopiance. Sprawdzane będą systemy wentylacji, nagłośnienia, monitoringu, bezpieczeństwa, a także czujniki i oświetlenie - wyjaśnił rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA Kacper Michna.



Zamknięcie tunelu w kierunku Zakopanego nastąpi w nocy z poniedziałku na wtorek w godzinach od 22 do 6. Trasa S7 będzie zamknięta od węzła Lubień do węzła Skomielna Biała. W tych godzinach samochody pojadą objazdem drogą wojewódzką nr 968 przez Mszanę Dolną i dalej DK nr 28.



Kolejnej nocy, z wtorku na środę, zostanie wyłączony z ruchu tunel w kierunku Krakowa, również w godzinach 22 - 6. Objazd poprowadzi ruch samochodowy od węzła Skomielna Biała drogą krajową nr 28 do Mszany Dolnej, a następnie drogą wojewódzką nr 968 do węzła Lubień.

Tej samej nocy około godz. 1:30 zostaną zamknięte na 40 minut obydwie nitki tunelu z uwagi na konieczność przeprowadzenia testów systemu przeciwpożarowego.