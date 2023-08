Dwie nastolatki ukradły kosmetyki w drogerii na terenie Nowego Targu. Zostały ujęte przez pracownika ochrony i przekazane nowotarskim policjantom. Z uwagi na wiek, będą odpowiadały przed sądem rodzinnym.

W czwartek tj. 27 lipca br., około godziny 19, policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu zostali wezwani do kradzieży w jednej z drogerii w Nowym Targu. Na miejscu funkcjonariusze zastali pracownika ochrony oraz dwie niepełnoletnie dziewczyny. Okazało się, że nastolatki zabrały z półek m.in. perfumy, błyszczyki, żele pod prysznic oraz inne kosmetyki i zamiast do koszyka schowały produkty do plecaka, po czym nie płacąc, wyszły za linię kas.

13-latki zostały ujęte przez pracownika ochrony, a następnie przekazane policjantom. Moment kradzieży został nagrany na monitoringu. Wartość skradzionych kosmetyków wyceniono na ponad 660 złotych.

Nastolatki po wykonaniu czynności zostały przekazane rodzicom. Nieletnie nie potrafiły logicznie wytłumaczyć, dlaczego dokonały kradzieży. Z uwagi na wiek sprawczyń kradzieży, sprawa zostanie przekazana do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Osoby po ukończeniu 13 lat, ale przed ukończeniem 17 lat odpowiadają przed sądem rodzinnym za popełnione czyny karalne. Z kolei wszystkie osoby po ukończeniu 17 lat odpowiadają już jak osoby dorosłe.

Zgodnie z nowelizacją ustawy wobec nieletniego sąd rodzinny może zastosować środki wychowawcze, lecznicze i poprawcze.