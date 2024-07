Na pasażerów wrocławskiej komunikacji miejskiej czekają utrudnienia. Od soboty tramwaje linii 13 i 16 pojadą inaczej. Wszystko w związku z rozpoczęciem drugiego etapu remontu w rejonie ronda Reagana.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Pasażerowie korzystający z tramwajów linii 13 i 16 muszą liczyć się z utrudnieniami. Pierwszym nie dotrzemy na stadion Olimpijski, a drugi na Osobowice będzie miał wydłużoną trasę.



Od soboty (27 lipca) tramwaj numer 13 na rondzie Reagana skręcać będzie w kierunku mostu Zwierzynieckiego i zakończy trasę na pętli "Zoo" obok Hali Stulecia.





Tramwaj numer 16 będzie kursował bez zmian na trasie Osobowice - Tarnogaj. Jednak w przeciwnym kierunku, od ronda Reagana pojedzie przez most Zwierzyniecki, Mickiewicza, Paderewskiego, Różyckiego, most Szczytnicki, Grunwaldzką, Sienkiewicza do Piastowskiej i dalej według standardowej trasy.



Tramwaje wrócą na swoje trasy w sobotę 3 sierpnia.