Powołano zespół kryzysowy Caritasu Archidiecezji Wrocławskiej. Ma on koordynować pomoc dla obywateli Ukrainy. "Prowadzonych jest wiele akcji i zbiórek darów, ale pomoc musi być dobrze zorganizowana" - podkreśla ks. Dariusz Amrogowicz.

Zbiórka darów we wrocławskich szkołach / Maciej Kulczyński / PAP

Dyrektor wrocławskiego Caritasu poinformował, że opracowana została lista artykułów potrzebnych na granicy i w miejscach, gdzie ludzie bezpośrednio doświadczają działań wojennych.

Caritas apeluje do darczyńców, aby przekazywać tylko wskazane przez tę organizację rzeczy i żywność. To m.in. koce, śpiwory, kołdry czy materace. Na liście potrzebnych produktów znalazły się też środki medyczne i higieniczne, pompy infuzyjne, odzież i artykuły dla dzieci. Potrzebna jest też żywność z długim terminem przydatności do spożycia.

Ks. Dariusz Amrogowicz mówił, że zbiórki są prowadzone lokalnie, a później dary będą przewożone od magazynów Caritasu w Przemyślu, skąd konwojami z pomocą humanitarną mają trafić na tereny ogarnięte wojną.

Aby dobrze skoordynować pomoc, powołany został sztab kryzysowy Caritasu Archidiecezji Wrocławskiej, który współpracuje z samorządami i z organizacjami pozarządowymi.

Dyrektor departamentu spraw społecznych wrocławskiego magistratu Bartłomiej Świerczewski podkreślił, że samorząd koordynuje działania pomocy dla Ukraińców na styku organizacji pozarządowych, centrów aktywności lokalnej czy rad osiedli. Działają magazyny, w których zbierane są dary od mieszkańców, pomagamy osobom przybywającym do Wrocławia w znalezieniu miejsc noclegowych. Ta pomoc będzie się rozwijała i w różnych momentach będzie wyglądała inaczej - mówił dyrektor.