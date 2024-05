Co najmniej cztery osoby zginęły, a 27 zostało rannych w wyniku zawalenia się dwupiętrowego budynku na Majorce.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do tragedii doszło w miejscowości Platja de Palma ok. 20:30. Jak podają służby, zawalił się tam dwupiętrowy budynek. Media donoszą, że jest to restauracja.

Zginęło co najmniej cztery osoby, a 27 zostało rannych.