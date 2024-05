Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała dziś kandydaturę Jacka Najdera na ambasadora RP przy NATO. Sęk w tym, że zgody na zmianę nie podpisze Andrzej Duda. Prezydent dodał, że zmiany nie konsultowano z nim, co - jego zdaniem - jest złamaniem dotychczasowej procedury.

Prezydent Andrzej Duda / Wojciech Olkuśnik / East News

Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała dziś kandydaturę Jacka Najdera na ambasadora RP przy NATO. Za pozytywną opinią głosowało 12 posłów, a przeciw było 10. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jacek Najder ma objąć to stanowisko po raz drugi, był już bowiem stałym przedstawicielem RP przy NATO w latach 2011-2016. Obecnie ma zastąpić na tym stanowisku Tomasza Szatkowskiego.

Rzecznik MSZ Paweł Wroński powiedział PAP, że trudno o lepiej przygotowaną osobę na stanowisko ambasadora Polski przy NATO niż Jacek Najder, którego doświadczenie i wiedza sprawiają, że proces przygotowań do zbliżającego się szczytu NATO może być tylko usprawniony.

Środowisko prezydenta krytykuje decyzję komisji

Już wcześniej w tej sprawie wypowiadał się prezydencki minister Wojciech Kolarski, który podkreślił, że "wymiana dzisiaj ambasadora nie służy naszym interesom" . Wymiana w takim momencie jest po prostu dla nas niekorzystna, niebezpieczna, jest też sygnałem, którego nasi sojusznicy mogą nie zrozumieć - powiedział.

W kontekście zbliżającego się lipcowego szczytu NATO zaznaczył, że to prezydent reprezentuje Polskę na takich szczytach. Jak dodał, Andrzej Duda, żeby być tam skutecznym, potrzebuje bliskiej współpracy z ambasadorem przy NATO. Z tego wynika konieczność posiadania ambasadora, który jest powoływany za zgodą prezydenta - podkreślił minister.

Podobnego zdania jest sam Andrzej Duda, który po południu zapowiedział, że nie podpisze zgody na zmianę ambasadora RP przy NATO. Zaznaczył, że jest to dla niego sytuacja bezprecedensowa.

Mam sygnały, że jest próba usunięcia naszego przedstawiciela, ambasadora przy NATO, pana Tomasz Szatkowskiego z placówki i zastąpienia go dzisiaj inną osobą, co dzieje się na ostatniej prostej przed jubileuszowym szczytem NATO w Waszyngtonie - powiedział prezydent. Ocenił, że uważa taką sytuację za zdumiewającą, tym bardziej, iż nie było odniesienia się do działalności obecnego ambasadora, ani żadnych zarzutów i zastrzeżeń wobec jego dotychczasowych działań.

Ocenił, że "próba usunięcia (Tomasza) Szatkowskiego zaburza przygotowania do szczytu NATO"; powiedział, że wobec tej sytuacji należałoby się zastanowić, czy sprawą nie powinna się zająć komisja ds. badania wpływów rosyjskich.

Zapowiedział, że nie zgodzi się na zmianę Tomasza Szatkowskiego przed szczytem NATO. Odnosząc się do pozytywnego zaopiniowania kandydatury Jacka Najdera, prezydent powiedział, że stało się to ze złamaniem wszystkich dotychczasowych zasad, które zakładały, że najpierw prezydent musi zaopiniować taką kandydaturę. Tym razem ta procedura została kompletnie złamana przez stronę rządową - oświadczył.

Podkreślił, że konsultacja pisemna z nim się nie odbyła. Tak zgłoszonego kandydata z całą pewnością nie zaakceptuję jako prezydent RP, nie podpiszę zgody na tak ustanowionego ambasadora - zapowiedział Andrzej Duda.