Kolejkowo to największa makieta kolejowa w Polsce. Uruchomiło ono wspólnie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną świetlicę, do której przybywający z Ukrainy rodzice mogą - na kilka godzin dziennie - przyprowadzić swoje dzieci.

Świetlica dla dzieci z Ukrainy we wrocławskim Kolejkowie / Paweł Pyclik / RMF FM

Bezpłatna świetlica dla dzieci z Ukrainy w Kolejkowie, które od ubiegłego roku mieści się w galerii Sky Tower, dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.

Jako podmiot działający w obszarze turystyki zastanawialiśmy się, co możemy w obecnej sytuacji zrobić. Mieliśmy kilka pomysłów, z którymi wyszliśmy do naszych członków, a zrzeszamy ich ponad 150. Świetlica okazała się idealnym rozwiązaniem. Od razu odezwało się Kolejkowo i bardzo szybko przeszliśmy do realizacji - mówiła w rozmowie z PAP Arleta Bzdun z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

/ Kolejkowo / Materiały prasowe

Na miejscu dziećmi w wieku 5-14 lat opiekują się wolontariusze posługujący się językiem ukraińskim, a także rosyjskim i białoruskim. Opiekunowie mogą zostawić tu swoje pociechy na kilka godzin i w tym czasie załatwić formalności związane m.in. z meldunkiem, wynajęciem mieszkania czy zapisaniem dzieci do szkoły albo przedszkola.

Dzieciom zapewniane są gry i zabawy. Atrakcją dla najmłodszych jest zwiedzanie samego Kolejkowa - największej makiety kolejowej w Polsce. Organizowane są warsztaty m.in. z technik modelarskich i zajęcia plastyczne.

/ Kolejkowo / Materiały prasowe

Regularnie zgłaszają się do nas firmy, które chcą takie warsztaty czy zajęcia przeprowadzić. Osoby prywatne przynoszą nam rzeczy na wyposażenie świetlicy, a filmy cateringowe, gastronomiczne, hotelowe wspierają nas w zapewnieniu dzieciom skromnego posiłku. W ogłoszeniu co prawda zamieściliśmy prośbę, aby zaopatrzyć dzieci w przekąskę, gdyż nie sądziliśmy, że uda nam się to tak dobrze zorganizować. Ogólnie działamy na zasadzie ludzi dobrej woli, a nasz apel o zbiórkę materiałów do świetlicy spotkał się z bardzo dużym odzewem - tłumaczyła Bzdun.

Działająca od poniedziałku świetlica cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dzieciom nic u nas nie brakuje i nie chcą od nas wychodzić. Jesteśmy w stanie przyjąć maksymalnie 40 osób, stąd pobyt dzieci odbywa się rotacyjnie i obowiązują zapisy. Przed przyprowadzeniem dziecka warto więc zadzwonić i upewnić się, czy jest wolne miejsce - powiedziała Arleta Bzdun i zapewniła, że świetlica będzie czynna tak długo, jak będzie to potrzebne.